Izrael útočil v centru Bejrútu, obyvatele vyzval k evakuaci

  7:10aktualizováno  7:10
Izrael v noci na středu provedl vzdušný úder ve čtvrti Bašúra v centru Bejrútu v Libanonu. Izraelská armáda krátce předtím vyzvala obyvatele budovy, aby se evakuovali. Dřívější izraelský úder v Bejrútu podle libanonského ministerstva zdravotnictví zabil nejméně šest lidí a dalších 24 zranil. Izraelská armáda zároveň uvedla, že zahájila nové údery na Hizballáh na jihu Libanonu.
Izraelský útok na budovu v libanonském Bejrútu. (18. března 2026)

Izraelský útok na budovu v libanonském Bejrútu. (18. března 2026) | foto: AP

Izraelské údery v Libanonu od 2. března zabily podle libanonského ministerstva zdravotnictví více než 900 lidí, včetně více než stovky dětí a 67 žen. Počet obyvatel, kteří kvůli válce opustili své domovy a kteří se zaregistrovali u libanonského ministerstva sociálních věcí, dosáhl zhruba 1,05 milionu.

Hnutí Hizballáh 2. března vzdušnými údery zaútočilo na sever Izraele poté, co vyjádřilo solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským útokům.

Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území.

