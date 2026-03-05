Okamžitě se evakuujte, vyzval Izrael statisíce Libanonců

Izraelská armáda ve čtvrtek odpoledne vyzvala stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu k okamžité evakuaci. Mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem je podle armády zakázaný a může znamenat ohrožení lidských životů.
Izraelská armáda bombarduje bašty hnutí Hizballáh včetně této čtvrti v libanonské metropoli Bejrútu. (5. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Portál The Times of Israel (ToI) označil tuto výzvu za bezprecedentní. Izraelská armáda vydávala v minulosti pouze výzvy k evakuaci konkrétních budov a jejich okolí, na které později ze vzduchu udeřila.

Předměstí Dahíja se považuje za baštu proíránského hnutí Hizballáh. Výzva k evakuaci se týká čtvrtí Burdž al-Barádžana, Hadas, Hárit Hrajk a Šijáh, napsal na síti X v arabštině mluvčí izraelské armády Avichaj Adraí s tím, že se obyvatelé dozvědí, až bude možný návrat do jejich domovů.

Ve středu vyzvala izraelská armáda všechny obyvatele jižního Libanonu k evakuaci směrem na území severně od řeky Lítání, která leží asi 30 kilometrů od izraelských hranic. Armáda to zdůvodnila chystanými vojenskými operacemi proti hnutí Hizballáh.

Hizballáh v noci na pondělí zaútočil raketami a drony na izraelské území. Předtím vyjádřil solidaritu režimu v Teheránu, který od soboty čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda už v pondělí rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila.

Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu Izraele před útoky Hizballáhu.

Izraelské letectvo na cíle na předměstí Dahíja útočilo už v minulých dnech. Armáda ve středu uvedla, že při úderech zničila podzemní skladiště zbraní a také velitelská stanoviště Hizballáhu. Vzájemné vzdušné útoky pak pokračovaly i ve čtvrtek. Na Izrael balistickými střelami útočí i Írán.

Podle libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od pondělí při izraelských útocích 77 lidí a dalších 527 bylo zraněno. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo deset civilistů.

