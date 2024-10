Hizballáh plánoval stejný masakr jako Hamás, tvrdí izraelská armáda

Členové Hizballáhu se k teroristickému hnutí Hamás připojili hned 8. října, tedy den po masakru v izraelských kibucech, obcích, základnách a na hudebním festivalu Supernova. Ostřelování z jihu Libanonu nakonec trvalo celý rok a vedlo až k současné vojenské operaci ze strany Izraele.

Ten však na úterní tiskové konferenci odhalil, že armáda na libanonské území vstupovala průběžně celý poslední rok. Podnikla údajně sedmdesát razií, které dohromady zabraly zhruba dvě stě nocí a zasáhly tisíc míst, píše portál The Times of Israel. Při těchto akcích komanda ničila tunely a bunkry Hizballáhu ve vesnicích a zalesněných oblastech několik kilometrů od hranic s Izraelem.

„Naši vojáci pronikli do podzemních infrastruktur Hizballáhu, odhalili jeho skryté sklady zbraní a zbraně – včetně moderních zbraní íránské výroby – zabavili a zničili,“ řekl mluvčí izraelské armády Daniel Hagari a poznamenal, že „je před námi ještě mnoho práce“. „Hizballáh tuto infrastrukturu budoval, připravoval a vybavoval po mnoho let v rámci příprav na den, kdy provede invazi do severního Izraele,“ upozornil.

Podle něj totiž v době, kdy do Izraele vtrhli útočníci z Pásma Gazy, na druhé straně země čekaly až tři tisíce teroristů připravených spáchat podobný masakr. Podle IDF šlo o 2 400 členů speciální jednotky Radván, která patří pod Hizballáh, a zhruba 500 bojovníků palestinského Islámského džihádu, které rovněž trénovali lidé z Radvánu.

Na tiskové konferenci Hagari ukázal mapu, která podle něj zobrazuje „plán obsadit Galileu“, tedy území na severu Izraele. Komanda přitom na území Libanonu údajně začala působit poté, co se armádě podařilo zatlačit teroristy dál od hranic. Mluvčí rovněž předvedl desítky zbraní nalezených v tunelech a bunkrech Hizballáhu, včetně útočných pušek, kulometů, protitankových granátů a raket, minometů či vysílaček, přičemž některé z nich byly údajně stejný model jako ty, které nedávno vybuchovaly Libanoncům v rukou.

„Vše, co tu vidíte – zbraně, rakety, výbušniny, protitankové granáty – jsou věci, které našla armáda a kterými chtěla jednotka Radván napadnout izraelské občany, zabít je a unést,“ řekl izraelský ministr obrany Joav Gallant. U obce Ajta aš-Šáb komando objevilo šachtu ukrytou v lese, která vedla do podzemního úkrytu Hizballáhu s lednicemi, umyvadly a postelemi, píše list The Times, který zmiňuje i „vchod do stometrového tunelu pod dětskou palandou v civilním domě v Kfarkele, několik set metrů od izraelského města Metula“.

K současné postupu vojsk na libanonském území mluvčí Hagari řekl, že armáda nemá v plánu vstupovat do Bejrútu ani žádných dalších měst na jihu Libanonu. Pozornost prý upírá k vesnicím u hranic. Jak dlouho bude operace trvat, však prozradit nechtěl. „Dny, týdny... Uděláme, co je potřeba,“ řekl a připomněl oficiální cíl akce – aby se zhruba 60 tisíc evakuovaných občanů mohlo vrátit do svých domovů na severu Izraele.