Nebudeme mlčet, vzkázal Netanjahu po útoku. Izrael údajně udeřil v Libanonu

„Mezi zavražděnými byly malé děti, které hrály fotbal. Od chvíle, co jsem byl o katastrofě informován, podstupuje nepřetržité bezpečnostní konzultace,“ uvedl izraelský premiér. Armáda tak v této souvislosti zvyšuje svou připravenost na další fázi bojů na své severní hranici, uvedl to podle zpravodajského serveru The Times of Israel (ToI) náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi.

Mluvčí íránské diplomacie Náser Kanání mezitím podle agentury Reuters Izrael varoval, aby v Libanonu nepodnikal „nové dobrodružství“. Libanonská média podle ToI i záběry a komentáře na sociálních sítích ovšem informovaly o údajně izraelských leteckých úderech v jižním Libanonu kolem nedělních 1:00 SELČ. Není jasné, zda jde o odvetu za útok na Majdal Šams na Golanských výšinách.

Izraelská armáda o několik hodin později informovala o útocích letectva na „řadu cílů teroristické organizace Hizballáh po celém Libanonu“, v příspěvku na síti X však své údery nedala do souvislosti se sobotním dopadem rakety na fotbalové hřiště.

Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו @netanyahu אזרחי ישראל,

כמוכם, הזדעזעתי. הזדעזעתי לראות את התמונות הנוראות בעקבות המתקפה הרצחנית של חיזבאללה על מג׳דל שמס.



בין הנרצחים, ילדים קטנים ששיחקו כדורגל, וגם נרצחים אחרים. לב כולנו נשבר מהמראות הללו.



אנחנו מחבקים את המשפחות, מחבקים את העדה הדרוזית כולה ברגעה הקשה, שהוא גם רגענו… https://t.co/1iYywvLj2N https://t.co/5ixYCnJyap oblíbit odpovědět

Izrael a Hizballáh si vzájemně vyměňují palbu od začátku loňského října, kdy po teroristických útocích palestinského hnutí Hamás v Izraeli začala válka v Pásmu Gazy. Sobotní útok, jenž Izrael připisuje Hizballáhu, byl nicméně tím nejkrvavějším pro Izrael od doby, kdy vojenské konfrontace začaly.

Nejmenovaný představitel administrativy amerického prezidenta Joea Bidena uvedl, že úder, za který Hizballáh odmítl odpovědnost, by mohl po měsících obav zažehnout otevřenou válku mezi Izraelem a Hizballáhem, relativně mocnou vojenskou silou v regionu.

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

K zahájení války s Hizballáhem vyzval například krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir. Nejmenovaný zdroj z izraelské bezpečností komunity naopak sdělil stanici Sky News, že izraelská odpověď bude „rozhodná“, ale že Izrael „neplánuje začít válku“. Izraelský ministr obrany Joav Galant uvedl, že hovořil s představitelem drúzské komunity, v jejíž zóně se dotyčné fotbalové hřiště nachází, a slíbil mu, že „Izrael zasáhne nepřítele tvrdě“.

Netanjahu podle ToI v USA před odletem vedl s americkými představiteli o bezpečnostní situaci konzultace. USA v uplynulých týdnech a měsících usilovaly o zmírnění napětí na izraelsko-libanonské hranici. Bílý dům v noci na dnešek SELČ podle agentury AP uvedl, že jeho podpora izraelské bezpečnosti zůstává neochvějná.

Zvláštní vyslankyně generálního tajemníka OSN pro misi v Libanonu Jeanine Hennisová-Plasschaertová podle agentury Reuters vyzvala k „maximální zdrženlivosti“. Obdobně se vyjádřil i šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell.

„Záběry z fotbalového hřiště z drúzského města Majdal Šams jsou šokující. Silně toto krveprolití odsuzuji. Potřebujeme nezávislé vyšetřování tohoto nepřijatelného incidentu. Vyzývám všechny strany, aby jednaly s největší možnou zdrženlivostí a vyhnuly se další eskalaci,“ reagoval na síti X Borrell.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu pozdě večer v telefonátu se svým izraelským protějškem Jicchakem Herzogem nad útokem vyjádřil soustrast a „hluboké zděšení“, píše ToI.