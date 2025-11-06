Udeříme na infrastrukturu Hizballáhu, oznámil Izrael. Obyvatele vyzval k evakuaci

  15:03aktualizováno  15:03
Izraelská armáda ve čtvrtek odpoledne oznámila, že brzy zaútočí na vojenskou infrastrukturu militantního hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Vojáci zároveň zveřejnili mapu cílů, na které udeří, ve městech Tajbá a Tajr Dibbá. Tamní obyvatele Izrael vyzval k evakuaci.
Truchlící nesou rakev jednoho z pěti bojovníků Hizballáhu zabitých při izraelských útocích v libanonském městě Nabatieh. (2. listopadu 2025) | foto: Mohammad ZaatariAP

„Izraelské obranné síly zaútočí na infrastrukturu teroristické organizace Hizballáh v jižním Libanonu v reakci na její zakázané snahy obnovovat tam své aktivity,“ uvedl arabský mluvčí izraelské armády.

„Vyzýváme vás, abyste se pro své bezpečí evakuovali z těchto a přilehlých budov na vzdálenost nejméně 500 metrů,“ uvedla armáda, která zveřejnila mapu cílů v Tajbá a Tajr Dibbá.

Podle webu Times of Israel jsou taková varování ze strany Izraele před údery v Libanonu poměrně ojedinělá, naposledy armáda podobné varování vydala před údery v jižním Libanonu 18. září.

Navzdory příměří uzavřenému loni v listopadu izraelská armáda provádí v Libanonu pravidelné vzdušné údery proti cílům, které jsou podle ní spojené především s proíránským hnutím Hizballáh.

Dohoda o příměří, která utlumila boje mezi Izraelem a Hizballáhem, měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a ukončení vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu.

Izraelská armáda ale na jihu Libanonu zůstává v pěti oblastech, které považuje za strategické. Libanonská vláda v srpnu pověřila armádu, aby vypracovala plán odzbrojení všech nestátních skupin včetně Hizballáhu do konce roku.

