Jih Libanonu budeme ovládat i po válce, prohlásil izraelský ministr obrany

Izrael plánuje okupovat část Libanonu i po skončení války a hodlá tam být trvale vojensky přítomen, prohlásil izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Zároveň pohrozil, že všechny jiholibanonské vesnice v pohraniční oblasti budou srovnány se zemí po vzoru Pásma Gazy, aby byl sever Izraele bezpečný. Plánovaná nárazníková zóna by měla sahat od izraelských hranic až po řeku Lítání.

„Na konci této operace bude izraelská armáda ovládat oblast až k řece Lítání, včetně zbývajících mostů přes tuto řeku,“ řekl Kac a dodal, že cílem je zničit zvláštní jednotky hnutí Hizballáh zvané Radván. Oblast, kterou Izrael plánuje okupovat, nazval „bezpečnostní zónou“.

Důsledky izraelského útoku na Libanon (24. března 2026)
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac na zasedání pléna Knesetu, izraelského parlamentu, v Jeruzalémě. (11. června 2025)
Zničený most Kásmíja severně od města Súr, který sloužil jako jeden z hlavních přechodů spojujících Súr s druhým významným městem Sajdá. Izrael prohlásil, že most využívala organizace Hizballáh. (22. března 2026)
Výbuch mostu Kásmíja severně od města Súr, který sloužil jako jeden z hlavních přechodů spojujících Súr s druhým významným městem Sajdá. Izrael prohlásil, že most využívala organizace Hizballáh. (22. března 2026)
Kacovo prohlášení přichází v době, kdy Izrael pravidelně Libanon ostřeluje a už několik týdnů podniká hlubší invazi od hranice do vnitrozemí. Ministr upozornil, že více než 600 tisíc vysídlených obyvatel, kteří se evakuovali z jižního Libanonu na sever země, se nebude smět do kontrolované oblasti vrátit, dokud nebude zaručena „bezpečnost obyvatel severního Izraele“.

Za tímto účelem „budou všechny domy ve vesnicích poblíž libanonských hranic zničeny, podle vzoru Rafahu a Bajt Hánúnu v Gaze, aby se trvale odstranily hrozby u hranic pro obyvatele severu Izraele,“ dodal Kac. Kvůli izraelským vojenským operacím od začátku března muselo v Libanonu opustit své domovy přes milion obyvatel, píše stanice BBC.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už minulý týden oznámil, že armáda na území jižního Libanonu vytvořila nárazníkovou zónu, která znemožňuje jakoukoliv infiltraci na území Izraele, a dále ji rozšiřuje.

Libanonská vláda minulý týden uvedla, že považuje izraelské činy a výroky za extrémně nebezpečné, ohrožující suverenitu Libanonu, jeho územní celistvost a práva jeho obyvatel. Premiér Naváf Salám pověřil ministerstvo zahraničí, aby v této záležitosti podalo stížnost k Radě bezpečnosti OSN.

Izraelská armáda podle nezávislého libanonského média Megaphone už několik týdnů pokračuje ve svém plánu izolovat jižní část Libanonu prostřednictvím bombardování klíčových mostů, které spojují tuto oblast s územím severně od řeky Lítání.

Taktika Izraele ničit klíčovou infrastrukturu vede podle Megaphone k nucenému vystěhování obyvatel, kteří chtěli setrvat i přes izraelské ostřelování ve svých vesnicích.

Hizballáh začal znovu útočit raketami a drony na Izrael 2. března v solidaritě s Íránem, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl pozemní invazí v jižním Libanonu a rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery napříč celým Libanonem.

Izraelské útoky na Libanon si od 2. března vyžádaly přes 1 200 obětí, oznámilo v neděli libanonské ministerstvo zdravotnictví. Zraněno bylo přes 3 300 lidí. Na jihu Libanonu padlo tento měsíc šest izraelských vojáků.

Máme si co říci, jsme největší obchodní partneři, řekl Babiš po jednání s Ficem

Společné zasedání vlády České republiky a Slovenské republiky, premiéři Andrej...

Glosa

Jak může (nejen) Andrej Babiš zlevnit pohonné hmoty? Řešením mohou být biopaliva

ilustrační snímek

VIDEO: USA udeřily na sklady munice v Isfahánu, městem otřásla masivní exploze

Vzdušné údery v Isfahánu způsobily masivní explozi

Zdraví není politika, vzkázali vládě experti. Ohradili se proti zpochybňování očkování

ilustrační snímek

Věda v divočině: chcete objevit nová podzemní jezera či zkoumat ayahuasku?

Expedice Neuron při objevu nejhlubší zatopené jeskyně na Zemi.

Státní zástupce chce vazbu pro pátého zadrženého kvůli žhářství v Pardubicích

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Polemika

Když Putin a Trump dělají zdánlivě totéž, není to totéž, pane Klausi

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

„Nerealistické.“ Merze kvůli výroku o návratu Syřanů kritizuje i vlastní strana

Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....

Obrazem

OBRAZEM: Král čtverných skoků, divácký rekord i fotbalová vsuvka. Jak vypadalo krasobruslařské MS

Zavěrečná exhibice na MS v krasobruslení. Na ledě jsou Piper Gillesová a Paul...

