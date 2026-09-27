Palestinská autonomie, která sídlí na Izraelem okupovaném Západním břehu, Smotričovy výroky odsoudila a označila je za výzvu k eskalaci, anexi a nucenému vysídlení Palestinců.
„Chtěl bych, abychom anektovali území přinejmenším po žlutou linii v Gaze a po řeku Lítání v Libanonu, protože pokud válka skončí na stejných liniích, kde začala, co odradí nepřítele?“ řekl Smotrič v podcastu pro izraelský zpravodajský server Ynet.
Takzvaná žlutá linie rozděluje Pásmo Gazy na základě dohody o příměří z loňského října. Větší část území ovládá izraelská armáda, zatímco na zbytku se tísní většina ze dvou milionů palestinských obyvatel Pásma Gazy zdevastovaného válkou. Podle amerického mírového plánu by se izraelská armáda měla z celého území postupně stáhnout. Izrael to odmítá, dokud nebude palestinské hnutí Hamás zcela odzbrojeno.
V Libanonu Izrael bojuje proti proíránskému hnutí Hizballáh. Izraelská armáda vstoupila na jih země v říjnu 2024, zhruba po 20 letech. Podle dohody o příměří z listopadu téhož roku se měla z oblasti stáhnout, letos v březnu tam však zahájila pozemní invazi. Za řeku Lítání se měl podle dohody stáhnout také Hizballáh a kontrolu nad jižní oblastí měla převzít libanonská armáda.
Smotrič, který i jako ministr opakovaně hovoří o anexi Pásma Gazy a Západního břehu, v podcastu vyzval také k válce na Západním břehu. „Myslím, že musíme vést válku v Judeji a Samaří, abychom rozbili Palestinskou samosprávu, která podporuje terorismus,“ prohlásil. Použil přitom termín, jímž izraelští nacionalisté označují Západní břeh Jordánu.
Izrael obsadil Západní břeh spolu s východním Jeruzalémem a Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967. Z Gazy se stáhl v roce 2005. Na Západním břehu nyní žijí skoro tři miliony Palestinců a zhruba půl milionu Židů. Izraelská armáda tam už řadu let provádí razie proti palestinským radikálům, při nichž umírají i civilisté. Začátkem loňského roku do razií poprvé po mnoha letech nasadila také tanky a vyhnala z domovů desítky tisíc Palestinců. Izraelské buldozery při operacích ničí palestinské domy a infrastrukturu.
Podle dřívějších návrhů v mírových jednáních, která jsou od roku 2014 na mrtvém bodě, měly Západní břeh a Pásmo Gazy tvořit součást budoucího palestinského státu.
Palestinská samospráva Smotričovy výroky odsoudila. Označila je za otevřenou výzvu k eskalaci, anexi a nucenému vysídlení Palestinců i za snahu podkopat vyhlídky na nezávislý palestinský stát. Izraelská vláda Benjamina Netanjahua se netají tím, že dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu nepodporuje.