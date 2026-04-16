Libanon s Izraelem uzavřel dočasné příměří, oznámil Trump

  18:16aktualizováno  18:21
Izrael a Libanon se dohodly na desetidenním příměří, oznámil na své síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Klid zbraní podle něj začne ve čtvrtek pozdě večer SELČ. Trump předtím hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a libanonským prezidentem Josephem Aúnem. Libanon ani Izrael zatím oznámení nekomentovaly.
Libanonští vojáci jsou přítomni na místě izraelského leteckého útoku v Bejrútu....

Libanonští vojáci jsou přítomni na místě izraelského leteckého útoku v Bejrútu. (8. dubna 2026) | foto: AP

„Oba vůdci souhlasili, že s cílem dosáhnout míru mezi svými zeměmi začnou oficiálně dodržovat desetidenní příměří,“ uvedl Trump o výsledku telefonátů s Netanjahuem a Aúnem. Dodal, že příměří začne platit v 17:00 východního standardního času, což je 23:00 SELČ.

Libanon a Izrael na ohlášení oficiálně nereagovaly. Podle agentury Reuters byl však naléhavě svolán izraelský bezpečnostní kabinet, aby příměří projednal.

Válka mezi Izraelem, šíitským hnutím Hizballáh a Libanonem začala po více než ročním příměří 2. března. Izrael tvrdí, že provádí údery na Hizballáh, který útočí na sever Izraele ve snaze podpořit svého spojence Írán. Podle libanonských úřadů údery zabily přes dva tisíce lidí. Izrael také obsadil část jižního Libanonu.

Podle agentury Reuters, která se odvolává na izraelský bezpečnostní zdroj, však izraelská armáda nemá v úmyslu libanonské území opustit.

Spojené státy také zahájily minulý týden čtrnáctidenní příměří s Íránem, které dodržuje i Izrael. Zastavily se tak americko-izraelské útoky zahájené 28. února i íránská odveta. Podle médií se nyní jedná o prodloužení klidu zbraní.

