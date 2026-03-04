Nevzdáme se bez ohledu na počet obětí, vzkázal šéf Hizballáhu. Žádá odchod Izraelců

Autor: ,
  21:41aktualizováno  21:41
Šéf libanonského militantního hnutí Hizballáh Naím Kásim ve středu večer prohlásil, že se skupina nevzdá, bez ohledu na to, jak velké budou oběti. Nynější izraelské údery na Libanon označil za předem připravenou agresi, vyzval k „zastavení izraelsko-americké agrese“ a stažení izraelských sil z Libanonu.
Kouř stoupá po izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu. (4. března 2026)

Kouř stoupá po izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu. (4. března 2026) | foto: Bilal HusseinČTK

Poškozené budovy na jižním předměstí Bejrútu po izraelském bombardování. (4....
Poškozené budovy na jižním předměstí Bejrútu po izraelském bombardování. (4....
Poškozené budovy na jižním předměstí Bejrútu po izraelském bombardování. (4....
Sutiny leží před poškozenou budovou v Bejrútupo eskalaci bojů mezi Hizballáhem...
38 fotografií

„Hizballáh a jeho islámský odpor reagují na izraelsko-americkou agresi, a to je legitimní právo. Naší volbou je čelit jí až do nejvyšší oběti a nevzdáme se,“ ujistil vůdce Hizballáhu.

Íránem podporovaný Hizballáh v noci na pondělí zaútočil raketami a drony na izraelské území. Předtím vyjádřil solidaritu režimu v Teheránu, který od soboty čelí americkým a izraelským úderům.

Libanonská vláda už v pondělí rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu, které pokračují.

Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve středu uvedlo, že od pondělí bylo při izraelských operacích v Libanonu zabito 72 lidí a dalších 437 bylo zraněno.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu oznámil, že požádal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby upustil od pozemní ofenzivy v Libanonu. Hovořil také s Bejrútem, Hizballáh označil za hrozbu, která ohrožuje region.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.