Nálety v Libanonu zabily nejméně 16 lidí. Izrael tvrdí, že cílil na Hizballáh

Podle Izraele šlo o reakci na opakované porušování příměří ze strany šíitského militantního hnutí podporovaného Íránem.
Eskalace situace v Libanonu vedla ke zrušení rozhovorů mezi zástupci Spojených států a Íránu, které se v pátek měly uskutečnit ve Švýcarsku.
Zásadní otázkou pro jednání je izraelská okupace jižního Libanonu a pokračující izraelské útoky proti Hizballáhu. Izrael tvrdí, že v útocích musí pokračovat, aby zabránil aktivitám Hizballáhu v příhraničních oblastech a ochránil sever Izraele před jeho útoky.
Libanon a Izrael od dubna za zprostředkování Spojených států jednaly o příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Klid zbraní se ale nedodržuje.
Rozhovorů se neúčastnil Hizballáh, který je nejmocnější ozbrojenou silou v Libanonu a zároveň disponuje politickým křídlem zastoupeným v parlamentu i ve vládě.