Nálety v Libanonu zabily nejméně 16 lidí. Izrael tvrdí, že cílil na Hizballáh

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  8:15aktualizováno  8:15
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Životy nejméně 16 lidí si v noci na pátek vyžádaly izraelské nálety v Libanonu, uvedla libanonská státní tisková agentura. Zveřejněné údaje o obětech však nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Izraelská armáda předtím oznámila, že na několika místech na jihu Libanonu útočila na ozbrojence Hizballáhu a jejich infrastrukturu.
Následky izraelského útoku na Bejrút (14. června 2026)

Následky izraelského útoku na Bejrút (14. června 2026) | foto: AP

Následky izraelského útoku na Bejrút (14. června 2026)
Následky izraelského útoku na Bejrút (14. června 2026)
Následky izraelského útoku na Bejrút (14. června 2026)
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Podle Izraele šlo o reakci na opakované porušování příměří ze strany šíitského militantního hnutí podporovaného Íránem.

Eskalace situace v Libanonu vedla ke zrušení rozhovorů mezi zástupci Spojených států a Íránu, které se v pátek měly uskutečnit ve Švýcarsku.

Zásadní otázkou pro jednání je izraelská okupace jižního Libanonu a pokračující izraelské útoky proti Hizballáhu. Izrael tvrdí, že v útocích musí pokračovat, aby zabránil aktivitám Hizballáhu v příhraničních oblastech a ochránil sever Izraele před jeho útoky.

Libanon a Izrael od dubna za zprostředkování Spojených států jednaly o příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Klid zbraní se ale nedodržuje.

Rozhovorů se neúčastnil Hizballáh, který je nejmocnější ozbrojenou silou v Libanonu a zároveň disponuje politickým křídlem zastoupeným v parlamentu i ve vládě.

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