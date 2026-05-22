Při izraelských útocích na Libanon zemřeli další zdravotníci a novinář, uvedl Bejrút

  19:13
Izraelské útoky v pátek na jihu Libanonu ve městě Dajr Kanún v regionu Súr zabily šest lidí, včetně tří záchranářů a syrské holčičky. Další izraelský útok na vesnici Hanúja zabil čtyři zdravotníky. Násilí pokračuje navzdory podepsanému příměří. Informovalo o tom v pátek libanonské ministerstvo zdravotnictví.

Podle nezávislého libanonského média Megaphone jednou z obětí byl také fotoreportér a zdravotník Ahmad Harírí. Jde tak o již šestého libanonského novináře, kterého zabila izraelská armáda od zažehnutí války v Libanonu začátkem března.

Izraelský útok na budovu v libanonském Bejrútu. (18. března 2026)
Místní obyvatelé procházejí mezi vozidly spálenými při izraelském leteckém útoku v Jibchitu v jižním Libanonu. (17. dubna 2026)
Člen zdravotnické jednotky Hizballáhu umisťuje portréty svých kolegů, kteří zahynuli během předchozí války s Izraelem, vedle budovy zničené při izraelském leteckém útoku v Jibchitu. (17. dubna 2026)
Následky izraelských leteckých úderů v Bejrútu v Libanonu. (11. března 2026)
Izraelské útoky pokračují napříč jižním Libanonem, podle deníku L’Orient-Le Jour (OLJ) v pátek vzdušné údery zasáhly několik míst v oblastech Bint Džbajl a Súr. Jen za posledních 24 hodin Izrael zabil 22 lidí a dalších 35 zranil, uvádí deník.

První izraelský útok, který se odehrál v pátek ráno v jiholibanonské vesnici Hanúja, zabil podle libanonského ministerstva čtyři zdravotníky pracující pro Islámskou zdravotnickou organizaci, instituci s úzkými vazbami na militantní hnutí Hizballáh.

Druhý izraelský útok zabil další tři záchranáře a syrskou holčičku v obci Dajr Kanún. Úder zranil dalších šest lidí včetně tří záchranářů a Syřanky.

Ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že od začátku poslední války mezi Izraelem a Hizballáhem rozpoutané 2. března Libanon zaznamenal 169 potvrzených útoků na zdravotnické pracovníky a zařízení, které si dohromady vyžádaly 116 obětí.

Šíitské hnutí se v pátek přihlásilo k dronovému útoku na izraelské dělostřelectvo na libanonském území ve městě Adajsa. V severoizraelské vesnici Zarit se v pátek odpoledne rozezněly sirény kvůli možné infiltraci dronu z libanonského území. Podle serveru Times of Israel (ToI) izraelská armáda ověřuje detaily.

Podle pátečních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví izraelské útoky od začátku nynější války v Libanonu zabily 3111 lidí, včetně více než 200 dětí, a 9432 jich zranily. Údery vyhnaly více než milion obyvatel z jejich domovů. Izraelská armáda oznámila, že v bojích s Hizballáhem na jihu Libanonu zahynulo 19 jejích vojáků.

Zástupci Izraele a Libanonu se minulý týden ve Washingtonu dohodli na prodloužení příměří. Hizballáh se jednání neúčastnil a k příměří se oficiálně nikdy nepřihlásil. Podle Izraele šíitské hnutí porušuje příměří. Porušováním klidu zbraní jsou naopak podle Hizballáhu i libanonské vlády každodenní izraelské útoky v různých částech Libanonu.

Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu, což zahrnuje systematické a cílené ničení některých tamních vesnic.

20. května 2026
