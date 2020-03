Izrael má konečné výsledky voleb. Nejsilnější stranou je Likud premiéra Netanjahua, obsadí 36 křesel

Jeruzalém Izraelská volební komise ve čtvrtek potvrdila předběžné výsledky pondělních parlamentních voleb. Nejsilnější stranou ve 120místném parlamentu bude podle konečných výsledků pravicový Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Obsadí 36 křesel, ale se spojenci nedá dohromady nadpoloviční většinu potřebnou k sestavení většinové vlády. Druhou nejsilnější stranou bude centristické uskupení Modrá a bílá Bennyho Gance, které má 33 křesel.

Z oficiálních výsledků volební komise také vyplývá, že sice kandidovaly tři desítky stran, ale do parlamentu se jich dostalo osm, což je nejméně v izraelské historii, napsal k tomu zpravodajský server The Times of Israel.



Přesné údaje také ukazují, že k urnám přišlo přes 71 procent oprávněných voličů a z nich 56 procent vybíralo jenom ze dvou vítězných stran. Volební komise konečná čísla oznámila až po započtení hlasů vojáků a diplomatů.

Za oficiální bude výsledek považován, až jej komise příští týden předá prezidentovi Reuvenu Rivlinovi. Ten pak zahájí konzultaci s vůdci parlamentních stran a některého z nich pověří sestavením vlády.



Volby se konaly v Izraeli od loňského dubna potřetí, protože po těch minulých se nepodařilo sestavit většinovou vládu.

Třetí nejsilnější bude v parlamentu s 15 mandáty koalice arabských stran. Strana ortodoxních Židů Šas obsadí devět křesel, další náboženská strana Jednotný judaismus tóry sedm. Obě jsou potenciálními spojenci Likudu do vlády stejně jako strana Pravice, která má šest mandátů.

Levicová trojkoalice Gešer-Merec-Strana práce bude mít sedm poslanců stejně jako strana ruských imigrantů Izrael je náš domov.