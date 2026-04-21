Přijeďte, ale zatkneme vás. Magyar varoval Netanjahua před návštěvou Maďarska

Magyar v pondělí uvedl, že jeho vláda chce dodržovat závazky vyplývající z členství v ICC. Tento postoj už sdělil i samotnému Netanjahuovi. „Pokud je země členem ICC a člověk, na kterého tento soud vydal zatykač, vstoupí na naše území, musíme ho zadržet,“ uvedl Magyar.
Budapešť izraelského premiéra pozvala na oslavy 70. výročí revoluce z roku 1956 proti sovětské nadvládě, které se uskuteční letos v říjnu.
„Pozval jsem všechny hlavy států, ať už jde o premiéry nebo prezidenty,“ vysvětil Magyar skutečnost, že Netanjahua pozval i varoval zároveň. Svůj telefonát s izraelským lídrem označil za „vřelý“ a vyjádřil přání udržovat s Izraelem úzké bilaterální vztahy.
Magyar už před volbami slíbil, že zastaví proces vystoupení Maďarska z ICC, který zahájila Orbánova vláda. Podle budoucího maďarského premiéra je setrvání v systému mezinárodní justice klíčové a pomůže obnovit konzistentní přístup země k mezinárodnímu právu.
Mezinárodní trestní soud vydal na Netanjahua zatykač v listopadu 2024 kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v souvislosti s izraelskou vojenskou operací v Pásmu Gazy.
Maďarsko Netanjahua během jeho návštěvy Budapešti loni v dubnu nezadrželo a poskytlo mu imunitu. Země během Orbánova působení ve funkci premiéra patřila k hlavním spojencům Izraele v Evropě a využila svého práva veta k zablokování opatření EU namířených proti Izraeli.