Izrael poprvé nasadil do boje Železný paprsek. Laser zničil drony Hizballáhu

  12:43aktualizováno  12:43
Izrael potvrdil první bojové použití svého obranného laserového systému Iron Beam (Železný paprsek). Ten dokáže zlikvidovat rakety a drony vypálené Hizballáhem a užitečný je pro zemi i v nynější válce s Íránem. Pro protivzdušnou obranu se jedná o značnou posilu, zničení nepřátelských zbraní je téměř okamžité a navíc nízkonákladové.

Poprvé byl tento laser využit k zachycení dronů vypálených Hizballáhem z Libanonu. Záběry zveřejněné Izraelskými obrannými silami (IDF) ukázaly, jak systém neutralizuje přilétající hrozby podél severní hranice. K zásahu došlo poté, co Hizballáh v reakci na smrt íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího zaútočil na vojenský objekt jižně od města Haifa.

Izrael sestřelil rakety novou laserovou zbraní
Testování nového izraelského laserového systému Železný paprsek. (17. září 2025)
Ministr obrany Israel Kac označil jeho nasazení za „historickou událost“, protože jde o první případ použití takového systému v reálném bojovém prostředí. Představitelé IDF označili Železný paprsek nejen za obrannou nutnost, ale také za strategické varování protivníkům, aby Izrael a jeho obranyschopnost nepokoušeli.

Železný paprsek je velmi účinný laser o výkonu přibližně 100 kilowattů. Dokáže ničit rakety, minometné střely a drony rychlostí světla bez použití fyzických zachytávacích střel. V podstatě je jakýmsi „neomezeným zásobníkem“, jehož náklady na jeden výstřel jsou téměř nulové. Oproti tradičním zachycovačům raket, které mohou stát až milion dolarů, je to tak značnou úsporou.

Díky této nové technologii je možné snížit náklady na obranu a zároveň šetřit zásoby obranných raket po větší hrozby. Je však možné, že se protivníci po čase budou schopnosti na systém adaptovat, například pomocí menších a nenápadnějších projektilů či využitím rojových taktik.

Válka v Izraeli

