Německo v dohledné době neuzná samostatnou Palestinu, prohlásil Merz v Izraeli

Autor: ,
  16:41
Německo v dohledné budoucnosti neuzná samostatný palestinský stát. Řekl to německý kancléř Friedrich Merz po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Podle něj je třeba nejprve krok za krokem uvést do praxe mírový plán. Netanjahu dodal, že očekává brzy přechod do druhé fáze plánu na ukončení války v Pásmu Gazy.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv

Merz zopakoval, že Německo stálo a stojí na straně Izraele. Na rozdíl od jiných evropských států zatím Berlín neplánuje uznání palestinského státu a podle Merze ani nejsou zatím splněny předpoklady, aby mohl být samostatným státem.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a německý kancléř Friedrich Merz hovoří v Jeruzalémě s médii. (7. prosince 2025)
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a německý kancléř Friedrich Merz hovoří v Jeruzalémě s médii. (7. prosince 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz během návštěvy Muzea holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. (7. prosince 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz během návštěvy Muzea holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. (7. prosince 2025)
52 fotografií

Palestinská území již jako samostatný stát uznaly mimo jiné Británie, Francie a Kanada. Tento krok však má zatím především symbolický charakter.

Netanjahu dodal, že s Merzem diskutoval o tom, jak ukončit vládu teroristického hnutí Hamás v Gaze. Podle něj je první část příměří dohodnutého za pomoci Spojených států téměř u konce a velmi brzy očekává přechod do druhé fáze, která bude ještě obtížnější.

„Na konci měsíce budu vést velmi důležité rozhovory o tom, jak zajistit, aby byla druhá fáze úspěšně dokončena,“ prohlásil Netanjahu.

Druhá fáze mírového procesu počítá také s nasazením mírových sil. Merz se podle agentury DPA vyhnul otázce možné účasti Německa.

Německá vláda chce počkat na výsledek jednání mezi Netanjahuem a Trumpem, která se mají odehrát ještě tento měsíc. Merz ale řekl, že Německo je ochotné podílet se na mnoha věcech, které umožní obnovu Gazy.

Příměří v Gaze vstoupilo v platnost 10. října. Násilí od té doby ustalo, ale zcela nepřestalo. Od začátku příměří hnutí Hamás vrátilo všech 20 živých rukojmí a 27 těl výměnou za přibližně 2000 palestinských vězňů. V Gaze stále zůstává tělo jednoho rukojmí.

Merz také uvedl, že pozvání Netanjahua do Německa není v současné době aktuální. Na Netanjahua je od listopadu 2024 vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC) za válečné zločiny v Pásmu Gazy.

Netanjahu tato obvinění odmítá, Izrael tento soud neuznává a požaduje zrušení zatykačů. Netanjahu dodal, že by se rád znovu podíval do Německa a setkal se tam s kancléřem, odkázal ale na zatykač, který znovu ostře zkritizoval.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.