Německo v dohledné době neuzná samostatnou Palestinu, prohlásil Merz v Izraeli

Merz zopakoval, že Německo stálo a stojí na straně Izraele. Na rozdíl od jiných evropských států zatím Berlín neplánuje uznání palestinského státu a podle Merze ani nejsou zatím splněny předpoklady, aby mohl být samostatným státem.
Palestinská území již jako samostatný stát uznaly mimo jiné Británie, Francie a Kanada. Tento krok však má zatím především symbolický charakter.
Netanjahu dodal, že s Merzem diskutoval o tom, jak ukončit vládu teroristického hnutí Hamás v Gaze. Podle něj je první část příměří dohodnutého za pomoci Spojených států téměř u konce a velmi brzy očekává přechod do druhé fáze, která bude ještě obtížnější.
„Na konci měsíce budu vést velmi důležité rozhovory o tom, jak zajistit, aby byla druhá fáze úspěšně dokončena,“ prohlásil Netanjahu.
Druhá fáze mírového procesu počítá také s nasazením mírových sil. Merz se podle agentury DPA vyhnul otázce možné účasti Německa.
Německá vláda chce počkat na výsledek jednání mezi Netanjahuem a Trumpem, která se mají odehrát ještě tento měsíc. Merz ale řekl, že Německo je ochotné podílet se na mnoha věcech, které umožní obnovu Gazy.
Příměří v Gaze vstoupilo v platnost 10. října. Násilí od té doby ustalo, ale zcela nepřestalo. Od začátku příměří hnutí Hamás vrátilo všech 20 živých rukojmí a 27 těl výměnou za přibližně 2000 palestinských vězňů. V Gaze stále zůstává tělo jednoho rukojmí.
Merz také uvedl, že pozvání Netanjahua do Německa není v současné době aktuální. Na Netanjahua je od listopadu 2024 vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC) za válečné zločiny v Pásmu Gazy.
Netanjahu tato obvinění odmítá, Izrael tento soud neuznává a požaduje zrušení zatykačů. Netanjahu dodal, že by se rád znovu podíval do Německa a setkal se tam s kancléřem, odkázal ale na zatykač, který znovu ostře zkritizoval.