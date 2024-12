Izrael zasáhl nemocnici na severu Gazy, Palestinci hlásí sedm mrtvých

Izraelská armáda od začátku svého déle než rok trvajícího tažení útočí i na nemocnice, přičemž tvrdí, že Hamás v nich nebo pod nimi ukrývá své operace. V pátek a v sobotu Izraelci uzavřeli nemocnici Kamála Advána na severu Gazy a zadrželi tam více než 200 podezřelých včetně ředitele zařízení. Nemocnici označili za velitelské centrum radikálů, podle agentury AP však tvrzení nijak nedoložili.

V neděli izraelská armáda dodala, že při víkendové razii zabila asi 20 „teroristů“ a zajistila silná výbušná zařízení. Mezi 240 zadrženými podle ní byli také účastníci loňského teroristického útoku na jihu Izraele. Armáda podle agentury AFP zásah v nemocnici popsala jako jednu ze svých největších operací na jediném místě od začátku války s Hamásem, která zdevastovala Pásmo Gazy a uvrhla tamní obyvatele do humanitární krize.

Nedělní izraelský útok cílil na jiné zdravotnické zařízení ve stejné části palestinského území, jehož zdravotnický systém je po více než roce bojů zcela ochromený. Podle armády dané místo již nefungovalo jako nemocnice a Hamás zde měl systém protivzdušné obrany. Izraelci uvedli, že provedli „cílený úder“, aniž by informovali o jeho následcích.

Podle úřadu civilní obrany útok na vrchní podlaží budovy zabil sedm lidí a několik dalších lidí zranil. Palestinské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že nemocnice byla „částečně funkční“ a že se po opravách připravovala na přijímání pacientů. „Mohla se v příštích dnech normálně znovu otevřít, kdyby ji v neděli Izrael nezasáhl,“ cituje AFP z prohlášení.

Ministerstvo zdravotnictví ovládané Hamásem také oznámilo, že od počátku války v Gaze boje zabily 45 514 Palestinců. Bilance, která nerozlišuje mezi civilisty a ozbrojenci, tak za poslední den stoupla o 30 mrtvých.

Boje na severu Gazy pokračují téměř tři měsíce poté, co zde Izraelci spustili novou vlnu operací, která má podle nich zabránit návratu Hamásu. Ozbrojenci v neděli z této zóny vypálili na Izrael pět raket, přičemž ostřelování přicházelo třetím dnem v řadě, uvedla izraelská armáda. Dvě rakety zneškodnila protivzdušná obrana a zbytek dopadl do neobydlených míst, píše s odvoláním na úřady zpravodajský web The Times of Israel.

Nová evakuace

Armáda s odkazem na tuto palbu nařídila novou evakuaci civilistů z části severní Gazy. Vyzvala je, aby před vojenskými operacemi uprchli do táborů ve městě Gaza. Mnozí ze zhruba dvou milionů obyvatel pásma byli od začátku války k evakuaci donuceni opakovaně, podle OSN muselo opustit domovy na 90 procent populace a žádné místo v Gaze není pro obyvatele bezpečné.

Téměř 15 měsíců trvající válku spustil loni 7. října útok Hamásu na izraelském území, kde islamisté povraždili na 1 200 lidí a dalších více než 250 unesli. Desítky z nich zůstávají v zajetí Hamásu.

Rukojmí zadržovaní v Gaze byli vystaveni mučení, včetně sexuálního a psychického zneužívání nebo odpírání potravy a lékařské péče, uvádí izraelská vláda v nové zprávě vypracované pro OSN. Autoři vyhodnotili, že věznitelé mučili i nezletilé rukojmí, z nichž některé svazovali a bili, případně jim na kůži přikládali rozžhavené předměty. Vězněné ženy podle zprávy sexuálně napadali a někdy na ně u toho mířili zbraněmi, informovala agentura Reuters.

Zpráva je založená na rozhovorech s více než stovkou rukojmích, kteří se již dostali na svobodu. V rukách Hamásu jich 100 stále zůstává, podle Reuters nicméně panuje přesvědčení, že naživu z nich zůstává jen asi polovina.