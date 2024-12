Netanjahu v Osvětimi? Museli bychom ho zatknout, přiznává Polsko

„Jsme povinni respektovat rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu,“ řekl polskému deníku Rzeczpospolita náměstek ministra zahraničních věcí Władysław Bartoszewski, jenž je zodpovědný za koordinaci ceremonie, která proběhne 27. ledna za účasti několika desítek světových vůdců.

„Doufáme, že Vladimir Putin konečně předstoupí před ICC. Proto se musíme řídit příkazy soudu,“ vysvětlily listu polské diplomatické zdroje. Stejně jako na Netanjahua, i na ruského prezidenta vydal ICC zatykač, a to v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Polská slova u některých izraelských médií vyvolala odpor. „Zamyslete se nad tím. Polsko, na jehož půdě byly zabity miliony Židů, by zadrželo vůdce židovského státu za to, že podnikl kroky na ochranu země před těmi, kteří ji chtěli zničit. A to na základě zatykače vydaného soudem, který nemá nad Izraelem žádnou pravomoc,“ napsal portál The Jerusalem Post. Izrael není členem ICC.

Portál dodává, že diskuze je z velké části hypotetická, protože Netanjahu vůbec nedal najevo, že by se do Osvětimi chystal, i kdyby ve hře nebyl faktor zatykače ICC. Připomíná, že na výročí před pěti lety dorazil do Polska tehdejší izraelský prezident Reuven Rivlin a dávalo by tedy smysl, že letos by přijel jeho nástupce Jicchak Herzog. Rzeczpospolita nicméně uvedla, že současná hlava Izraele zřejmě nepřijede, vzpomínkové události se źa izraelskou stranu pravděpodobně zúčastní izraelský ministr školství Joav Kiš.

„Akce nebyla od začátku v plánu premiéra,“ cituje agentura Jewish News Syndicate svůj nejmenovaný zdroj z kanceláře izraelského premiéra.

„Pokud se ukáže, že Polsko by skutečně respektovalo zatykač ICC v případě, že by Netanjahu do země odcestoval, pak by Izrael neměl na obřad nikoho posílat. Tím by se zdůraznila absurdita celé situace,“ soudí The Jerusalem Post.

Evropské země se zdráhají proti Netanjahuovi zasahovat

Netanjahu nebyl v Evropě od rozhodnutí ICC vydat na něj a exministra obrany Joava Galanta za údajné válečné zločiny spáchané v Pásmu Gazy zatykač. Francie uvedla, že při případné návštěvě by jej nezadržela, protože podle ní má imunitu.

Odvolala se přitom na Římský statut, který fungování ICC řídí. Podle něho státy nemohou být nuceny vykonat rozhodnutí soudu, jako je zatykač, pokud by tím porušily závazky vyplývající z mezinárodního práva a týkající se imunity.

Itálie též naznačila, že by izraelského premiéra nezadržela. Maďarsko a Česko krok rozhodnutí ICC odsoudily. Stejně tak učinily USA.