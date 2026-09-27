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Izrael odebere diplomatický status nizozemským zástupcům v Ramalláhu

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  22:21aktualizováno  22:21
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Izrael odebere diplomatický status nizozemským zástupcům v Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu, oznámil izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reaguje tak na zákaz dovozu zboží ze židovských osad na Západním břehu, který Nizozemsko tento měsíc zavedlo spolu s několika dalšími evropskými zeměmi. V Ramalláhu sídlí Palestinská autonomie.

„Nizozemští diplomaté působící v Ramalláhu musejí do sedmi dnů vrátit své diplomatické pověřovací listiny,“ napsal dnes Saar na sociální síti X. Po uplynutí lhůty jim zaniknou diplomatické výsady a imunity udělené Izraelem.

Nizozemská vláda už v červenci oznámila, že od 22. září zakáže dovoz výrobků ze židovských osad na Izraelem okupovaných palestinských územích. Tyto osady jsou podle mezinárodního práva nelegální.

Nizozemský celní úřad v pátek na svých stránkách uvedl, že zákaz se od 22. září vztahuje nejen na firmy, ale i na osobní zavazadla cestujících. Izraelská média v posledních dnech informovala o cestujících z Izraele, kterým po příletu na amsterodamské letiště Schiphol kontrolovali zavazadla.

Začátkem měsíce oznámili omezení dovozu zboží ze židovských osad ve společném prohlášení také ministři zahraničí Británie, Francie, Polska, Kanady, Dánska, Finska, Islandu, Irska, Norska, Portugalska, Španělska a Švédska. Zdůvodnili je rostoucím násilím židovských osadníků vůči Palestincům a rozšiřováním osad na Západním břehu.

Izrael už začátkem září oznámil, že kvůli tomuto rozhodnutí uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země 12 britským občanům.

Izrael obsadil Západní břeh, východní Jeruzalém a Pásmo Gazy za šestidenní války v roce 1967. Z Gazy se stáhl v roce 2005 na základě mírových dohod. Na Západním břehu nyní žijí téměř tři miliony Palestinců a zhruba půl milionu Židů.

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