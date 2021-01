Izrael očkuje nejrychleji na světě, Palestinci marně přihlíží. Dostanou jen omezený počet vakcín od WHO

Jeruzalém/Praha Izrael trhá rekordy v počtu očkovaných. Za dva týdny dostalo vakcínu milion lidí. Na Palestince se však zatím nedostalo. Jeruzalém nemá oficiálně povinnost je očkovat. Lidskoprávní organizace upozorňují na nespravedlnost vakcinačních programů a vyzývají Izrael k natažení pomocné ruky.

V Izraeli běží očkovací program na plné obrátky. Očkování již dostalo více než deset procent populace. Jedenasedmdesátiletý prezident Benjamin Netanjahu, který byl mezi prvními očkovanými, uvedl, že cílem je podat dávky 5,5 milionu lidí, pokud má být epidemie zastavena. Do konce ledna prý země zvládne polovinu. „Izrael je světovým očkovacím šampiónem,“ prohlásil minulé úterý podle amerického serveru NPR Netanjahu.

Podle informací serveru The Guardian Jeruzalém dováží vakcíny i do palestinských území Západního břehu Jordánu. Očkuje však pouze občany Židovského státu. „Nevím, co dělat, ale musí být cesta, jak některým z nás dát rovněž přednost,“ uvedl Mahmúd Kilani, obyvatel palestinského města Náblus.

Území státu Palestina neboli tzv. Palestinské autonomie, na němž žije asi pět milionů lidí, spravuje palestinská vláda – samosprávní orgán, který má na starosti oblast Západního břehu Jordánu a Pásmo Gazy. Fakticky však vládní strana Fatáh kontroluje pouze první zmíněné území, Gazu ovládá organizace Hamás.

Čím se budou Palestinci očkovat?

Palestinský samosprávní orgán disponuje omezenými finančními prostředky. První dávky vakcíny by podle britského serveru mohly na palestinské území dorazit na začátku února. Úřady se spoléhají na iniciativu COVAX vedenou Světovou zdravotnickou organizací (WHO), která zajišťuje očkování obyvatel v chudých zemích.

Samostatné kontrakty s farmaceutickými společnostmi se zatím palestinským politikům uzavřít nepodařilo. Původně měla země nakupovat ruský Sputnik, od toho však Moskva upustila z důvodu omezených výrobních kapacit. Minulou středu Palestincům podle serveru NPR nabídla svou látku k prodeji britská společnost AstraZeneca.

Izrael za očkování Palestinců oficiálně podle Mírové dohody z Osla, kterou strany v roce 1990 uzavřely, zodpovědný není. Palestinští předáci Jeruzalém o pomoc dosud nepožádali. Vztahy mezi zeměmi jsou dlouhodobě na bodě mrazu. Skupina deseti charitativních a lidskoprávních organizací nicméně vyzvala Izrael k dodávce vakcín i na území Palestiny.

„To, že o pomoc přímo nepožádali, neznamená, že Izrael není zodpovědný za Palestince na jimi okupovaném území,“ uvádí izraelská lidskoprávní organizace Gisha. Organizace se ve zprávě odvolávají na Čtvrtou Ženevskou úmluvu z roku 1949, která zavazuje toho, kdo spravuje určité území, k poskytnutí nutných opatření při boji s epidemií. Palestina je podle nich okupovanou oblastí.

Palestinci mají očkovací centra často „za rohem“. Izrael podává svým občanům vakcínu například ve městě Sderot, které leží necelý kilometr od Pásma Gazy. Palestinci z Gazy však o vakcíně ještě nějakou dobu neuslyší, jelikož území je pod Izraelsko-egyptskou blokádou a místní zdravotnický systém, vedený islamistickou stranou Hamás, je v katastrofálním stavu.

„Nikoho to nezajímá, obyvatelé Sderotu o tom také nemluví, není to ale spravedlivé,“ řekla sedmadvacetiletá Nicole Schwartz, obyvatelka města Sderot, která ve čtvrtek doprovodila svou matku na očkování. „Tam (v Pásmu Gazy) jsou také lidé,“ dodala.

Analytici uvádějí, že rozpor mezi počtem očkovaných v Palestině a Izraeli ukazuje na celosvětový problém. Z distribuce vakcín se stalo politické téma, a proto obyvatelé bohatých států dostávají očkování jako první, přičemž občané chudších oblastí si musí počkat.