Žádný plán na vysídlení Palestinců z Gazy není, tvrdí americký velvyslanec v Izraeli

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  14:57aktualizováno  14:57
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Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee při návštěvě palestinské obce...

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee při návštěvě palestinské obce Turmus Ajjá. (5. září 2026) | foto: Reuters

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee při návštěvě palestinské obce...
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee při návštěvě palestinské obce...
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee při návštěvě palestinské obce...
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee při návštěvě palestinské obce...
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Neexistuje žádný plán na nucené vysídlení Palestinců z Pásma Gazy. Při své sobotní návštěvě okupovaného Západního břehu to uvedl americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee. Izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir přitom takový návrh představil. Za rok má podle něj odejít 250 tisíc Palestinců, za dalších šest pak prakticky celé palestinské obyvatelstvo.

„Mohu vám kategoricky říci, že Izraelci nemají žádný plán na vysídlení lidí z Gazy proti jejich vůli,“ řekl Huckabee novinářům při návštěvě palestinské obce Turmus Ajjá severovýchodně od Ramalláhu na okupovaném Západním břehu.

Americký velvyslanec vedle toho také odsoudil radikální izraelské osadníky, kteří útočí na palestinské vesnice. „Naše jasné poselství zní: zločin je zločin, teror je teror. Kdo se toho dopustí, musí počítat s tvrdými následky,“ sdělil Huckabee s tím, že izraelská vláda má podle něj odpovědnost za zajištění bezpečnosti Palestinců na Západním břehu.

Podle izraelského ministra Ben Gvira plán počítá s tím, že z Pásma Gazy do sedmi let odejde 1,9 milionu lidí, tedy prakticky kompletní přibližně dva miliony Palestinců, kteří v oblasti nyní žijí.

O vysídlení Palestinců, které izraelští představitelé označují za „migraci“, mluvil dříve tento týden také izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Podle něj se čeká na souhlas Spojených států se záměrem. Ministr tvrdil, že existují země, které souhlasí s přemístěním Palestinců na své území. Neřekl ale které. Kac uvedl, že odchod Palestinců jinam je realistickým řešením pro Pásmo Gazy, které silně poničilo tříleté izraelské vojenské tažení.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 lidí unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci.

Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy zabila od počátku války nejméně 73 470 lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

Podle údajů na webu izraelského ministerstva zahraničí při pozemních operacích v Pásmu Gazy od 27. října 2023 padlo 472 izraelských vojáků, zatímco celkem v boji od 7. října 2023 padlo 968 vojáků. Jedná se o údaje aktualizované k červenci 2026.

Příměří dohodnuté v říjnu 2025 mezi Izraelem a Hamásem zastavilo válku, kterou řada lidskoprávních organizací i komise OSN označila za genocidu. Izrael, který obvinění z genocidy odmítá, nadále opakovaně útočí na Gazu, kde tyto útoky od říjnové dohody zabily více než 1330 Palestinců. Izraelská armáda uvedla, že od příměří při útocích ozbrojenců padlo pět izraelských vojáků.

9. listopadu 2025

Válka v Izraeli

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