Izraelský osadník zastřelil šestnáctiletého Palestince na Západním břehu

Izraelský osadník v úterý na okupovaném Západním břehu Jordánu ve městě Tukú zabil šestnáctiletého palestinského chlapce střelou do hlavy. Smrtelný incident se odehrál den poté, co izraelský voják ve stejném městě střelil do hlavy dalšího Palestince, který házel kameny na izraelský tank. Podle agentur podobných případů od začátku války v Gaze přibývá.
Smuteční hosté nesou tělo 16letého Palestince Ammara Sabbaha, který byl zabit...

Smuteční hosté nesou tělo 16letého Palestince Ammara Sabbaha, který byl zabit izraelskými vojáky při razii na Západním břehu, během jeho pohřbu v Tukú poblíž Betléma na Izraelem okupovaném Západním břehu. (16. prosince 2025) | foto: Mussa QawasmaAP

Starosta města potvrdil, že v úterý po pohřbu chlapce zabitého v pondělí izraelskou armádou střelil izraelský osadník do hlavy dalšího mladíka. Podle agentury Reuters by zavražděným měl být mladistvý Ammar Sabbah.

Izraelská armáda uvedla, že pondělní incident prošetřuje, zatím však neodpověděla na žádost o komentář k úternímu případu.

Více než tisíc mrtvých Palestinců

Od začátku války v Pásmu Gazy, kde od začátku října platí křehké, ale opakovaně narušované příměří, zabili izraelští osadníci či vojáci na Západním břehu více než tisíc Palestinců, uvádí zpráva organizace Human Rights Watch (HRW).

Izrael podle zprávy také častěji zadržuje palestinské obyvatele bez soudu, bourá jejich domy a rozšiřuje výstavbu nových osad, což je z hlediska mezinárodního práva nelegální. Izrael tato obvinění odmítá s tím, že Západní břeh je sporné, nikoli okupované území.

Výrazně vzrostlo i násilí židovských osadníků vůči Palestincům. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) v listopadu uvedl, že v říjnu došlo na Západním břehu nejméně k 264 útokům osadníků na Palestince. To je nejvíce za měsíc od roku 2006, kdy OSN začala tyto incidenty monitorovat.

