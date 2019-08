Izrael ostřeloval pozice palestinských radikálů v Libanonu. Útočil i na cíle Hamásu v Pásmu Gazy

Bejrút Izraelská armáda v noci na pondělí ostřelovala základnu palestinské radikální organizace v Libanonu poblíž hranic se Sýrií a zaútočila i na cíle palestinského Hamásu v Pásmu Gazy. Oběti na životech nejsou hlášeny. O útoku v libanonském údolí Bikáa informovala agentura Reuters s odvoláním na libanonský deník An-Nahár.

O víkendu vzrostlo napětí mezi Izraelem a Libanonem, když dva bezpilotní letouny dopadly na kancelář hnutí Hizballáh v Bejrútu. Podle Hizballáhu a libanonské armády šlo o izraelské drony, Izrael to odmítl komentovat.

Izraelské letectvo v pondělí nad ránem podle agentury Reuters i podle deníku The Times of Israel ostřelovalo v údolí Bikáa na východě Libanonu základnu radikální organizace Lidová fronta pro osvobození Palestiny - hlavní velení (PFLP-GC), která je spojencem Hizballáhu a v syrské válce podporuje tamního prezidenta Bašára Asada. Izraelská armáda to nekomentovala.

Přiznala ale odvetný útok na pozice ozbrojeného křídla Hamásu v Pásmu Gazy, odkud palestinští radikálové v neděli večer vypálili tři rakety. V izraelském městě Sderot se konal hudební festival, na němž se sešlo 4000 lidí. Museli se uchýlit do krytů, protože se kvůli raketám rozezněly varovné sirény. Premiér Benjamin Netanjahu nařídil kvůli nedělním raketovým útokům zredukovat na polovinu dovoz paliva pro elektrárny v Pásmu Gazy, což bude mít dopad na dodávky elektřiny na tomto palestinském území.

Už v sobotu bombardoval Izrael íránské milice v Sýrii, podle mluvčího izraelské armády proto, že se chystaly vyslat ozbrojené bezpilotní letouny na cíle v Izraeli. Při tomto útoku přišlo o život pět lidí a izraelská armáda v pondělí dva z nich identifikovala jako členy libanonského Hizballáhu, kteří prý několikrát odjeli do Íránu a prošli výcvikem jednotky Al-Kuds tamních revolučních gard.

K nedělním útokům se Izrael nevyjádřil

V neděli izraelské bezpilotní letouny zabily dva irácké příslušníky šíitských milic v Iráku poblíž syrských hranic, uvedly irácké šíitské milice. K tomuto útoku se Izrael nevyjádřil, stejně jako odmítl komentovat nedělní incident s drony v Bejrútu.

Libanonský premiér Saad Harírí incident s drony, při nichž nebyl nikdo zraněn, označil už v neděli za útok na svrchovanost Libanonu a za ohrožení regionální stability. Podle něj se tak zvýšilo napětí a byla porušena rezoluce Rady bezpečnosti, která ukončila v roce 2006 válku mezi Izraelem a vojenským křídlem Hizballáhu.

Hizballáh založily v roce 1982 íránské revoluční gardy. Z hnutí odporu se pak v Libanonu stala i široce uznávaná politická strana, která zasedá v parlamentu a má i zastoupení ve vládě. Její vojenské křídlo ale považují některé země za teroristickou organizaci.

Netanjahu, který je i ministrem obrany, varoval sousední země, že budou čelit zodpovědnosti za jakýkoli útok na Izrael. „Jakákoli země, která umožní, aby její území bylo používáno pro útoky na Izrael, ponese důsledky,“ uvedl Netanjahu v neděli na Izraelem okupovaných Golanských výšinách po boku náčelníka generálního štábu izraelské armády Aviva Kochaviho.

Šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh pohrozil v neděli Izraeli odvetou. „Ode dnešní půlnoci, ať se izraelská armáda na hranicích připraví a čeká na nás,“ řekl v televizním vystoupení podle deníku The Times of Israel Nasralláh s tím, že odveta může přijít „za jeden, dva nebo tři dny“.