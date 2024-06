Izraelci osvobodili čtyři rukojmí z festivalu. Zároveň přesouvají vězněné Palestince

Rukojmí byli podle sdělení armády zachráněni v sobotu ráno při obtížné speciální operaci v Nusajrátu. Zachránění jsou ve věku od 21 do 40 let a byli převezeni na vyšetření do nemocnice. Jejich zdravotní stav byl dobrý.

Sobotní zásah izraelských vojáků je největší svého druhu na záchranu rukojmích od vypuknutí nynější války. Ta se rozhořela právě po útoku teroristů z palestinského hnutí Hamás z loňského října. Celkový počet zachráněných zajatců se nyní zvýšil na sedm.

Příslušníci Hamásu po svém říjnovém útoku v jižním Izraeli unesli zhruba 250 lidí a drželi je jako rukojmí. Přibližně polovina z nich byla propuštěna v rámci týdenního příměří v listopadu. Hamás podle izraelských úřadů stále zadržuje více než 130 rukojmích, přičemž ale zhruba čtvrtina z nich je považována za mrtvé.

Izraelská armáda krátce před oznámením o záchraně čtyř rukojmích uvedla, že nyní útočí na infrastrukturu v oblasti Nusajrát. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které má pod kontrolou Hamás, informovalo o desítkách mrtvých a zraněných. Podle médií je velmi neobvyklé, že Izrael informoval o svém zásahu v době, kdy ještě nebyl u konce.

Izrael přesunul vězněné Palestince

Izrael zároveň přemístil stovky zadržovaných Palestinců z vězení na vojenské základně Sde Teiman v Negevské poušti. Jde o zařízení, u něhož stanice CNN a BBC s odvoláním na whistleblowery, svědectví a otevřené zdroje v květnu popsaly zacházení hraničící s mučením.

Případem se podle CNN z podnětu organizací na ochranu lidských práv začal tento týden zabývat nejvyšší soud, jemuž státní zástupce Aner Helman sdělil, že 700 Palestinců už vláda přemístila do jiného zařízení na Západním břehu Jordánu a dalších 500 přesune v následujících týdnech. Asi 200 jich tam prozatím ještě zůstane.

Nejmenovaní svědkové i bývalí vězni popsali podmínky, v nichž byli vězni nuceni vzpřímeně sedět na tenkých matracích se zavázanýma očima a mlčet. Další popsali případy z nemocnice, která je součástí komplexu a v níž lékaři museli amputovat vězňům končetiny kvůli zraněním z neustálého svazování, nebo případy, kdy lékařské zákroky prováděli nekvalifikovaní pracovníci bez použití anestetik. Jeden z whistleblowerů stanici BBC vypověděl, že pacienti byli často za končetiny přivazováni k postelím, někdy se zavázanýma očima a nazí, a nuceni nosit pleny.

Zprávy za „hluboce znepokojivé“ označil Bílý dům, údajné kruté zacházení odsoudilo i německé ministerstvo zahraničí a zvláštní zpravodajka OSN pro mučení Alice Jill Edwardsová.

„Otázkou je, zda se na tento případ vztahuje izraelský zákon o věznění nelegálních bojovníků, na to jste neodpověděli,“ řekl jeden z nejvyšších soudců Barak Erez při středeční vyostřené výměně argumentů právnímu týmu zastupujícímu stát, píše CNN.

Náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi minulý týden uvedl, že armáda ve věci zahájila vyšetřování. Ve svém květnovém prohlášení armáda na zprávy médií reagovala tím, že vězni jsou poutáni na základě rizika, které představují, a také podle svého aktuálního zdravotního stavu.

„Incidenty, kdy by poutání bylo protiprávní, nejsou úřadům známy,“ uvedla armáda. Armádní mluvčí rovněž popřel, že by se lékařské zákroky ve vedlejší nemocnici prováděly v rozporu s izraelským nebo mezinárodním právem nebo že nebyly prováděny s maximální opatrností.

Základna leží asi 29 kilometrů od hranice s Pásmem Gazy a tvoří ji dvě hlavní části o více budovách - objekty, ve kterých jsou stovky vězňů, z toho nyní podle izraelské vlády většinou již přesunutých, a polní nemocnice. Od začátku války v Pásmu Gazy po teroristických útocích palestinského hnutí Hamás v Izraeli sloužila základna jako zadržovací zařízení pro Palestince zatčené na válkou zmítaném území.

Izraelská vláda 20. května uvedla, že má za cíl „omezit počet chovanců držených ve vojenských zařízeních, především v Sde Teiman“, a používat nadále základnu pouze pro přijímání, výslech a „třídění“ vězňů, nikoliv jako dlouhodobou věznici.

Izrael vede od loňského podzimu válku s radikálním palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Napětí se mezi nimi vyostřilo, když teroristé z Hamásu loni 7. října zaútočili na jih Izraele, pozabíjeli tam na 1200 lidí a dalších asi 250 zavlekli na palestinské území jako rukojmí. Při následné ofenzivě izraelské armády už od té doby v Gaze podle pátečního sdělení tamních úřadů ovládaných Hamásem zahynulo přes 36 700 Palestinců, většinou civilistů.