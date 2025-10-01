Trumpův mírový plán pro Gazu zvažuje „Duch“. Hamás se rozhoduje, zda odmítne

Muž, kterému se přezdívá Duch, už přežil kádry, jako byl Jahjá Sinvár, Mohammed Díf či Ismaíl Haníja. Vypracoval se v řadách vojenského křídla Hamásu a v minulosti v Pásmu Gazy lovil kolaboranty s Izraelem a špehy. Poté, co Izrael pravidelně likviduje další a další šéfy Hamásu, se Izz Din Haddád stal novým vojenským velitelem přímo v Gaze.
„Celé nejvyšší velení už zabili, kromě Haddáda. Druhá linie tu není. Sice mají na zaplnění těchto děr samostatnou instituci, ale je těžké nahradit ty, kteří byli zabiti, s jejich schopnostmi a zkušenostmi,“ říká palestinský politolog Mchajmar Abusada. Upozorňuje, že najít nové rekruty pro Hamás problém není. „Vůči Izraeli tu panuje takový vztek,“ vysvětluje.
Ovšem najít nové velitele už je mnohem náročnější. S cílem zcela zničit hnutí odpovědné za masakr ze 7. října 2023 pak Izrael nedávno udeřil i na představitele Hamásu v Kataru. „Duch“ Haddád je tak nyní jedním z těch, kteří promýšlejí, jak odpovědět na mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Dvacetibodový dokument už odsouhlasil Izrael ústy premiéra Benjamina Netanjahua. Čeká se jen na Hamás, přičemž ten nejspíš Trumpův plán odmítne. Jak řekl jeden z představitelů hnutí stanici BBC, plán podle nich „slouží zájmům Izraele“ a „ignoruje zájmy palestinského lidu“.
Není prý pravděpodobné, že by Hamás souhlasil se svým odzbrojením, jak mírový plán požaduje. Nelíbí se mu ani návrh poslat do Gazy mezinárodní jednotky ISF (International Stabilisation Force). Hamás je totiž vnímá jako novou formu okupace.
Některým ozbrojencům také vadí, že by měli všechna zbývající rukojmí propustit najednou nebo v rozmezí 72 hodin – prý by je to připravilo o „jediný trumf“ pro vyjednávání. Obávají se také, že jakmile se z Gazy dostane poslední unesený, izraelská armáda okamžitě spustí novou operaci.
Mluví hebrejsky, ve válce přišel o dva syny
Jak o Haddádovi v červnu napsal portál The Wall Street Journal, nový lídr se extrémně drží v ústraní – odtud také pramení jeho přezdívka. Ví se o něm, že je mu pětapadesát let, umí hebrejsky a v mobilu si uložil fotografie unesených rukojmích. Je prý také pragmatičtější, než býval Sinvár. Byl to právě Haddád, který údajně tlačil Sinvára, aby přijal lednové příměří, které zahrnovalo i výměnu zajatců.
Sám byl také pro, aby se v zájmu prodloužení propustilo víc rukojmích. Údajně přitom pomáhal plánovat útok ze 7. října. V minulosti unikl několika pokusům o atentát ze strany Izraele a na jeho hlavu je vypsaná odměna 750 tisíc dolarů. Letos během války v Gaze přišel o dva syny.
Předtím se sešel s jedním z rukojmích, který byl později propuštěn. Ten popsal, že se Haddád velmi zajímal o to, jak budou osvobození Izraelci následně své vězení popisovat, a dotyčného se ptal, zda něco nepotřebuje. Když mu rukojmí řekl, že někteří strážci jsou lepší než jiní, Haddád prý odpověděl: „To je život. Jsou tu dobří lidé a jsou tu špatní lidé.“
A nyní je připravený pokračovat v boji, řekl BBC zmíněný člen Hamásu s tím, že zástupci hnutí žijící v zahraničí už nejsou zahrnováni do interních rozhovorů hnutí, protože nemají přímou kontrolu nad rukojmími. Ovšem podle portálu Ynet News přece jen Haddád patří k těm, kteří k Trumpově návrhu chtějí přistupovat „pozitivně“. Izraelské vedení tak očekává, že konečná odpověď ze strany Hamásu bude stejně jako předtím „ano, ale“.
„Nechceme Hamás, chceme mír s Izraelem“
Navzdory hněvu, který cítí Palestinci po téměř dvou letech destrukce Gazy, mnozí z války viní i Hamás. „Lidé nesnesou, že by měl zůstat ve vládě. Chtějí, aby odešel,“ tvrdí Abusada. Dvě desítky zástupců samosprávy či různých sdružení a odborů z Pásma Gazy také napsaly dopis Trumpovi, v němž ho vyzývají, aby pomohl ukončit válku.
Starosta města Gaza, šéf obchodní komory či odborářský předák se v něm též distancují od Hamásu a píší, že hnutí nemá v Gaze podporu veřejnosti. Trump list údajně dostal minulý týden, když dokončoval svůj mírový plán pro Gazu. „Víme, že jediný, kdo může zastavit tuhle válku, je Trump. Je to jeden z největších podporovatelů Izraele a jeho vliv na Izrael je významný,“ řekl šéf obchodní komory Ájid Abú Ramadán.
On i další signatáři dopisu tvrdí, že nejsou spřízněni s žádnou politickou skupinou. Abú Ramadán však uvedl, že podle něj cestu k míru s Izraelem může otevřít Palestinská autonomie. Ta sídlí na Izraelem okupovaném Západním břehu a vede ji hnutí Fatah, jež je dlouhodobě ve sporu s Hamásem. Dopis Trumpovi podepsal i starosta města Gaza Jahjá Sarrádž, který rovněž odmítl jakékoli spojení s Hamásem. „Palestinci v Gaze chtějí mír a konce zabíjení a destrukce,“ zdůraznil.
„Věřte mi, všichni tady jsou proti Hamásu. Když se zeptáte kohokoli na ulici, tak řekne, že je proti Hamásu. Je to teroristická organizace, s níž nemáme nic společného, tak proč tady (Izrael) zabíjí civilisty,“ řekl obchodník Marván Tarazí, který je zároveň předsedou správní rady nejstarší soukromé školy v Pásmu Gazy. „Chceme žít v míru s Izraelem,“ dodal Tarazí, který také odsoudil teroristický útok Hamásu ze 7. října. V posledních dvou letech se přední osobnosti občanské společnosti v Gaze takto veřejně vyjadřovaly jen zřídka.