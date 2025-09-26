Izraelský premiér upozornil, že má v klopě saka připevněný QR kód, který každému ukáže, proč Izrael v Gaze dodnes bojuje. Připomněl tak útok ze 7. října 2023, kdy teroristé z Hamásu zavraždili přes 1 200 lidí. „Zabili přeživší holokaustu, prarodiče, babičky s vnuky,“ řekl s tím, že se teroristé dodnes ukrývají ve městě Gaza, boj armády proto ještě neskončil.
Vítězství nad Hamásem podle něj povede k mírovým dohodám Izraele s muslimskými zeměmi regionu. Věří v dohodu se Sýrií i s Libanonem.
Izrael podle něj zdevastoval íránský jaderný a balistický program, tvrdě udeřil na jemenské povstalce a libanonské militantní hnutí Hizballáh a zničil většinu teroristické organizace Hamás v Pásmu Gazy. Řada delegátů před jeho projevem opustila sál, přesto se po jeho slovech ozýval potlesk.
Ve vzkazu namířeném přímo osmačtyřiceti rukojmím dodnes drženým v Gaze řekl: „Naši stateční hrdinové, lidé jsou s vámi. Nepřestaneme, dokud vás nedostaneme domů.“ A Gazanům, kterým se podle něj projev objeví v mobilech, řekl: „Složte zbraně, nechte naše lidi jít, vysvoboďte rukojmí teď hned. Pokud to uděláte, budete žít, pokud ne, sejmeme vás.“
Řekl také, že Hamás využívá civilisty jako živé štíty „v choré propagandě proti Izraeli, což mu západní média žerou i s navijákem“. Během projevu vytáhl mapku, ale i „kvízové“ otázky, kde se přítomných například ptal, kdo všechno nenávidí Izrael nebo zabíjel Američany i Evropany. Na výběr byly kromě Hamásu i Hizballáh, Írán nebo „všichni zmínění“.
Tvrdil také, že „devadesát procent Palestinců podpořilo útok ze 7. října“. „Co podpořili, oni to oslavovali! Slavili na střechách, házeli sladkostmi. Nejen v Gaze, ale i Judeji a Samaří – Západním břehu, jak říkáte vy,“ upozornil s tím, že pokaždé, když Palestinci dostali území, využili ho k útokům na Izrael. „Prakticky už svůj stát měli, ten v Gaze. A na co ho využili? Mír? Ne. K útoku na Izrael,“ řekl premiér Izraele.
Dát po masakru ze 7. října Palestincům správu nad východním Jeruzalémem je podle něj odměna za terorismus. „Jako byste Al-Káidě dali území kousek od nějakého evropského města poté, co zaútočila 11. září 2001. My toto nepřipustíme, nikdy se to nestane!“
Lídři zemí, které tento týden uznaly palestinský stát, vzkazují, že se vyplatí zabíjet Židy, prohlásil také. „Pokud by Izrael páchal genocidu, snažil by se před útoky varovat civilisty v Gaze?“ ptal se.
Netanjahu poznamenal, že Izrael poslední dva roky musí vést válku na sedmi frontách, zatímco čelí kritice ze strany mezinárodního společenství. Poděkoval však americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za pomoc s útokem na íránské jaderné provozy letos v červnu. Řekl také, že zatímco mnoho světových státníků Izrael veřejně kritizuje, tak za zavřenými dveřmi mu děkuje.
Izraelská média ráno informovala, že armáda dostala příkaz od kanceláře premiéra, aby jeho projev odvysílala do Gazy. Podle jednoho z vojáků, se kterým hovořil izraelský deník Haarec, se jedná o psychologickou válku.
Kancelář premiéra později informaci o vysílání Netanjahuova projevu potvrdila. Uvedla, že dala instrukce civilním úřadům, aby ve spolupráci s armádou umístily tlampače na nákladní vozy na izraelské straně hranice s Pásmem Gazy.
Cílem bylo podle úřadu „odvysílat historický proslov premiéra Netanjahua na Valném shromáždění OSN“. Dříve média uváděla, že reproduktory by mohly být umístěny na vozidlech na palestinském území. Kancelář také armádě a úřadům nařídila, aby zajistily, že tato aktivita neohrozí izraelské vojáky.
Ještě před vydáním stanoviska úřadu zpráva o vysílání projevu a umístění tlampačů v Pásmu Gazy vzbudila kritiku například některých příbuzných rukojmích držených Hamásem.
Izrael už skoro dva roky bojuje v Gaze proti teroristickému hnutí Hamás. Očekává se, že Netanjahu ve svém proslovu promluví právě o válce a o nedávném uznání palestinského státu ze strany několika zemí, například Francie, Velké Británie či Austrálie.
Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle místních úřadů kontrolovaných Hamásem přes 65 tisíc Palestinců. Údaj nerozlišuje mezi ozbrojenci a civilisty, OSN ho považuje za věrohodný. Boje vyvolal útok Hamásu na izraelské území v okolí Pásma Gazy ze 7. října 2023, při kterém podle místních úřadů zahynulo na 1 200 lidí. Dalších zhruba 250 teroristé unesli do Gazy.