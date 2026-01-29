Izraelská armáda přestala zpochybňovat palestinský odhad obětí v Gaze: 71 tisíc

Izraelská armáda podle Haarecu také uvedla, že tato data analyzuje, aby viděla, kolik je mezi zabitými ozbrojenců a kolik civilistů.
Izrael údaje ministerstva po celou dobu války odmítal, aniž by poskytoval vlastní statistiky obětí bojů v Pásmu Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí tyto údaje v minulosti označilo za „zavádějící a nespolehlivé“.
Podle údajů naposledy aktualizovaných ve středu zabila izraelská armáda v Pásmu Gazy od 7. října roku 2023 nejméně 71 667 Palestinců. Údaje ministerstva nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty, nicméně více než 90 procent obětí identifikují jménem a dalšími osobními daty.
Údaje se zároveň týkají pouze těch, které podle ministerstva zabila izraelská armáda, nezahrnují tedy ty, kteří zemřeli v důsledku nemocí či hladovění.
Údaje také nezahrnují pohřešované, jejichž těla jsou stále pod sutinami zničených budov. V sutinách nalezené mrtvé, případně oběti nových izraelských útoků, ministerstvo zahrnuje do aktualizovaných statistik.
Od počátku nynějšího příměří, které vstoupilo v platnost 10. října minulého roku, izraelská armáda podle ministerstva v pásmu zabila 492 lidí a tamní úřady našly v sutinách 715 obětí dřívějších útoků.
Izraelská armáda v minulosti uvedla, že v Pásmu Gazy zabila nejméně 22 000 ozbrojenců, přičemž dalších 1 600 jich zabila na území Izraele při útoku Hamásu a jeho spojenců v říjnu 2023.
Poměr zabitých civilistů a ozbrojenců byl podle armády v průběhu války víceméně stejný, a to dva až tři zabití civilisté na jednoho zabitého ozbrojence, napsal server The Times of Israel.