A teď vymýtit Hamás na jihu Gazy. Izrael čekají potíže, svět se bojí hrozných scén

Operace izraelské armády v Pásmu Gazy si klade za cíl vymýtit hnutí Hamás a je reakcí na brutální útok na jižní Izrael, při němž islámští radikálové 7. října povraždili na 1 200 lidí a dalších 240 unesli do Pásma Gazy. Odvetné akce izraelské armády v enklávě si podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem vyžádaly nejméně 11 tisíc životů.

Izrael v první fázi své ofenzivy prováděl nálety po celém Pásmu Gazy na vojenská zařízení Hamásu, mnohá z nich v obytných čtvrtích. Před třemi týdny zahájil druhou fázi - pozemní operaci zaměřenou na zničení kapacit Hamásu v severní části enklávy, včetně sítě podzemních tunelů.

Hlavním cílem této fáze bylo hustě obydlené město Gaza, kde se podle Izraele nachází nejdůležitější vojenské prostředky Hamásu. Po obsazení míst, jako je budova bývalého parlamentu a policejního velitelství, vojáci ve středu ráno zaútočili na nemocnici Šífa. Ta je největší v Gaze a v době izraelského náletu se v ní léčilo několik set pacientů. Izrael odmítl palestinská tvrzení, že by nálet tyto lidi ohrozil. Podle izraelské armády měl Hamás v areálu své velitelství, kde její vojáci našli vedle zbraní a munice i laptopy se záběry rukojmích.

„Bez obsazení celé enklávy nelze Hamás zničit“

Izraelské letectvo mezitím na severu pásma zničilo dům vůdce Hamásu Ismáíla Haníji a ve čtvrtek shazovalo letáky nad východními čtvrtěmi města Chán Júnis v jižní části Pásma Gazy. Vyzývá v nich Palestince k evakuaci z oblasti, kde už v době míru žilo na 100 tisíc lidí, ale kam se od začátku konfliktu přesunuly ze severu statisíce uprchlíků.

Tento krok může podle agentury AP signalizovat, že Izrael plánuje rozšíření pozemní vojenské operace na jih. Izraelská armáda se k tomu nevyjádřila.

„Izraelští představitelé slibují, že budou pokračovat, dokud nebude Hamás zničen. To znamená zatlačit na jih Pásma Gazy, kde je vojenská infrastruktura Hamásu - včetně tisíců bojovníků a sítě podzemních tunelů - pravděpodobně neporušená. Úřady také předpokládají, že by se v této oblasti mohli skrývat nejvyšší velitelé Hamásu,“ píše AP.

„V Gaze není místo, kam bychom se nedostali. Neexistuje žádný úkryt, žádné útočiště pro vrahy z Hamásu,“ řekl ve středu izraelským jednotkám premiér Benjamin Netanjahu. Ministr obrany Joav Galant ve středu prohlásil, že pozemní operace bude v konečné fázi „zahrnovat sever i jih“.

Amir Avivi, generál ve výslužbě a bývalý zástupce velitele armádní divize v Gaze, řekl, že odvolání operace nyní nepřipadá v úvahu. „Nemůžete skutečně zničit Hamás, aniž byste obsadili celé pásmo Gazy,“ řekl Avivi, který stojí v čele Izraelského obranného a bezpečnostního fóra.

Pouliční boje by vedly k obřím civilním ztrátám

Tlak na jih Pásma Gazy představuje pro Izrael několik výzev.

V enklávě bylo vnitřně vysídleno více než 1,5 milionu z celkových 2,3 milionu obyvatel, přičemž většina z nich uprchla na jih, kde je čím dál větší nedostatek potravin, vody a elektřiny. Statisíce lidí, kteří uposlechli dřívějších výzev Izraele k evakuaci, se nyní tísní v úkrytech OSN či přeplněných domech.

Těžké pouliční boje na jihu by pravděpodobně vedly k vysokým ztrátám na životech civilistů. Izrael tvrdí, že za takové ztráty je zodpovědný Hamás, a obviňuje ho z využívání civilistů jako lidských štítů. Mezinárodní společenství, dokonce i nejbližší spojenec Izraele, Washington, však vyjadřuje rostoucí znepokojení nad počtem civilních obětí. USA varovaly Izraelce, že mezinárodní kritika bude tím větší, čím déle bude válka trvat.

Avivi uvedl, že mnoho vysídlených Palestinců by se mohlo přesunout do „humanitární zóny“, kterou se Izrael snaží vytvořit na jihozápadě Gazy, nebo ještě lépe do sousedního Egypta. „To je pro ně nejbezpečnější místo,“ prohlásil.

Každý z těchto scénářů je však problematický. Egypt dal opakovaně najevo, že nechce na svém území masu palestinských uprchlíků, a Bidenova vláda varovala, že Palestinci nesmí být z Gazy vytlačeni.

Navrhovaná humanitární zóna, nazývaná Muwasi, je poměrně malá a málo rozvinutá, bez infrastruktury, která by uživila statisíce lidí.

Umístění lidí ve stanech by poskytlo jen málo přístřeší v deštivých zimních měsících, kdy teploty mohou klesat až k nule.

Stanový tábor by podle AP také oživil vzpomínky na největší trauma Palestinců, takzvanou nakbu neboli katastrofu z roku 1948. Tehdy statisíce Palestinců uprchly nebo byly vyhnány ze svých domovů ve válce, která provázela vznik Izraele.

„Izrael se mezinárodnímu tlaku nepodvolí“

Giora Eiland, izraelský generál ve výslužbě a šéf Národní bezpečnostní rady země, řekl, že mezinárodní tlak bude mít jen malý vliv.

Podle něj má v Izraeli válka tak širokou podporu, že bude těžké ji zastavit. Izrael by podle něho mohl přehodnotit své rozhodnutí, pokud by se Hamás vzdal nebo zhroutil, nebo pokud by se ho podařilo přesvědčit prostřednictvím mezinárodních prostředníků, jako je Katar, aby propustil všechna rukojmí - což jsou scénáře, které se zdají být nepravděpodobné.

Předpokládá se, že Izraeli bude trvat další dva až tři měsíce, než ofenzívu dokončí, a proto je podle Eilanda zhoršující se humanitární krize „nevyhnutelná“. „Nemyslím si, že existuje rozumný způsob, jak tam humanitární krizi zabránit. Každý může očekávat, že odtamtud uvidí hrozné scény. Ale to Izrael nezastaví,“ prohlásil.

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk ve čtvrtek varoval, že v Pásmu Gazy se zdá být po týdnech izraelských útoků nevyhnutelné šíření infekčních nemocí a hladu. Přerušení dodávek paliv kvůli izraelské blokádě podle něj bude mít katastrofální dopady a povede ke zhroucení kanalizačních sítí, zdravotní péče a zastavení už tak nedostatečné humanitární pomoci.

V Pásmu Gazy nadále zůstává několik stovek občanů EU, kterým se zatím nepodařilo dostat pryč, uvedl dnes mluvčí Evropské komise pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Peter Stano. Česká diplomacie eviduje sedm českých občanů a jejich tři rodinné příslušníky, kteří mají zájem o evakuaci.