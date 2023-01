Další útok v Jeruzalémě. Třináctiletý Palestinec postřelil dva muže

Podle prohlášení záchranářů, které cituje agentura AFP, se incident stal kolem 10:00 SEČ v palestinské čtvrti ve východním Jeruzalémě. „Oběťmi jsou muž ve věku 23 let, který je ve vážném stavu, a další muž ve věku 47 let, který byl ve středně těžkém až vážném stavu,“ uvedl mluvčí záchranářů. Podle něj utrpěli oba muži zranění v horní části těla a při převozu do nemocnice byli při vědomí.

Podle izraelských médií jsou zraněnými otec a syn. Útok se stal v ulici vedoucí k archeologické oblasti Davidovo město, které patří k velmi navštěvovaným památkám v Jeruzalémě.

Policie později uvedla, že útočníka zneškodnili dva ozbrojení civilisté, kteří ho zranili.

Zvýšená přítomnost policejních složek

Bezpečnostní složky uvedly, že byly na místě krátce po útoku kvůli silnějším bezpečnostním opatřením ve městě. V sobotu by se v Jeruzalémě měl odehrát protest proti reformě justice, kterou prosazuje kabinet premiéra Benjamina Netanjahua.

Podle portálu Times of Israel není jasné, jak se zvýšené bezpečnostní podmínky promítnou do protestu. Nejpočetnější demonstrace se podle portálu očekává v Tel Avivu. Minulý týden v Izraeli proti reformě vyšlo do ulic na 100 000 lidí.

Ve městě panuje napětí po pátečním útoku na synagogu, kdy muž začal střílet na lidi odcházející po modlitbě a sedm z nich zabil. Policejní složky pak zabily i útočníka, jímž byl podle izraelských médií jednadvacetiletý Palestinec.

Izraelská armáda v sobotu ráno oznámila, že posílila své jednotky na okupovaném Západním břehu Jordánu. „Policie zadržela kvůli výslechu 42 podezřelých, a to včetně rodinných příslušníků teroristy,“ uvedla izraelská policie.

Řada Palestinců útočníka ze synagogy oslavuje

Řada palestinských organizací, například Lidová fronta pro osvobození Palestiny (PFLP) či Palestinský islamistický džihád, uvítaly „hrdinný čin“ útočníka. Podle portálu The Jerusalem Post někteří Palestinci vyšli v noci na sobotu oslavovat páteční útok do ulic.

„Operace v Jeruzalémě je přirozenou odezvou na masakr v Džanínu,“ uvedl mluvčí islamistického hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy. Podle médií byl útočník členem tohoto hnutí. Při operaci izraelské armády v Džanínu tento týden zemřelo devět Palestinců.

Hnutí Fatah, které vládne na Západním břehu Jordánu, uvedlo, že výbušná situace byla nevyhnutelným výsledkem rostoucích zločinů okupace proti našemu lidu. Podle hnutí mezinárodní společenství neudělalo dost, aby zabránilo izraelské agresi proti Palestincům.

Útok podle agentury Reuters v prohlášení podpořilo i hnutí Hizballáh, které je aktivní v sousedním Libanonu a dostává podporu z Íránu, hlavního protivníka Izraele v regionu.