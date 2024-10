Izraelská armáda útočila na údolí Bikáa v Libanonu, zahynulo nejméně 19 lidí

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle místních úřadů izraelské údery zasáhly rezidenční čtvrtě města a jejich okolí. Konkrétnější informace nezveřejnily. Dále na jihu v údolí Bikáa izraelský úder zabil v jedné vesnici 11 lidí a 15 zranil. Při úderu na jiném místě ve stejném regionu přišlo o život osm lidí včetně pěti žen, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví.

Izraelská armáda ke středečním úderům v údolí Bikáa uvedla, že zasáhla sklady s pohonnými hmotami jednotky Hizballáhu, která zajišťuje zásobování palivem. Později oznámila, že její letouny v Baalbeku a ve městě Nabatíja na jihu země zasáhly také velitelská centra a další infrastrukturu Hizballáhu. Současně opět hnutí obvinila, že ke své „teroristické“ činnosti systematicky zneužívá civilní infrastrukturu po celé zemi a „záměrně tak ohrožuje životy libanonských civilistů“.

K několika útokům na Izrael se přihlásil i Hizballáh, který tvrdí, že útočil raketami a bezpilotními prostředky na vojenské základny na severu země. Ve středu večer pak oznámil, že zaútočil raketami na základnu zvláštních sil u Tel Avivu. Izraelská armáda o tom, že by Hizballáh zasáhl její základny, neinformovala.

Město je prázdné

Baalbek má asi 80 000 obyvatel, ale podle DPA se do něj uchýlila i řada lidí, které izraelské letecké údery vyhnaly z domovů v jižním Libanonu. Město se po středeční výzvě k evakuacím začalo vylidňovat. Podle zpravodaje agentury AFP civilní obrana projížděla městem a s pomocí reproduktorů žádala obyvatele, aby odešli. Výzvy k odchodu zněly i z mešit a kostelů. Na fotografiích z města jsou vidět kolony aut, ve kterých lidé ve spěchu odjíždí, aniž by věděli kam, uvedla AFP. „Město je téměř prázdné,“ řekl její zpravodaj.

Baalbek leží v údolí Bikáa, které je považováno za baštu Hizballáhu. Tuto oblast Izrael ostřeloval v předchozích týdnech už několikrát. V pondělí tam při izraelských náletech zemřelo více než 60 lidí a další desítky utrpěly zranění, uvedl v úterý místní guvernér, podle něhož to byl nejhorší den co do počtu obětí za rok pravidelného přeshraničního ostřelování izraelské armády s Hizballáhem.

Hizballáh je nejmocnější vojenskou silou v Libanonu a má i několik ministrů ve vládě a poslance v parlamentu. Proti Izraeli bojuje už od svého vzniku v 80. letech a některé země, včetně Spojených států, ho považují za teroristickou organizaci. EU označuje za teroristické jen vojenské křídlo Hizballáhu.

Každodenní ostřelování mezi Hizballáhem a izraelskou armádou začalo loni 8. října, den po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael, jímž propukla stále trvající válka v Pásmu Gazy. Skupiny Hizballáh i Hamás podporuje Írán, který je několik desítek let úhlavním nepřítelem Izraele.

Mrtví civilisté i děti

Ve druhé polovině září izraelská armáda výrazně zintenzivnila ostřelování Hizballáhu v Libanonu a zejména na jihu Bejrútu zabila řadu jeho velitelů, včetně dlouholetého vůdce hnutí Hasana Nasralláha. Kromě členů hnutí ale přitom podle libanonské vlády zemřely i stovky civilistů včetně dětí. Izraelské letecké údery také vyhnaly přes milion Libanonců z jejich domovů. Podle bilance libanonské vlády zemřelo od loňského října při izraelských úderech 2 822 lidí a 12 937 bylo zraněno. Z toho více než 1 780 bylo zabito od 23. září, kdy izraelská armáda letecké útoky na libanonské území výrazně zesílila, uvedla dnes AFP.

Izraelská armáda ve středu ostřelovala také další místa na území Libanonu. Podle agentury AFP mimo jiné nedaleko Bejrútu zabila řidiče nákladního auta, v němž byly údajně zbraně pro Hizballáh. Na jihu Libanonu v Nabatíji armáda zabila podle svého vyjádření zástupce velitele speciálních jednotek Radván, které jsou součástí Hizballáhu.