Izrael v Gaze nařídil další evakuaci humanitární zóny, reaguje na raketové útoky

Nové nařízení je podle Izraele reakcí na raketové útoky vycházející se zmíněné oblasti. Jedná se o druhou nařízenou evakuaci v této lokalitě za poslední týden. Mnozí Palestinci, kteří se tam uchýlili před boji v jiných částech Pásma Gazy, museli kvůli izraelským leteckým útokům a pozemní operaci prchat opakovaně.

Izraelská armáda v prohlášení podle serveru The Times of Israel (ToI) poukázala na úpravu hranice humanitární zóny a Palestince ve vyznačené oblasti vyzvala, aby se dočasně evakuovali do jiné části Mavásí.

Palestinci procházejí zničenými budovami po izraelské letecké a pozemní ofenzivě v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy. (8. dubna 2024)

Ve výzvě zveřejněné prostřednictvím SMS, hlasových zpráv, telefonátů a médií armáda nařídila civilistům ve vyznačených částech humanitární zóny, aby se přesunuli jinam, a varovala je, že „setrvávání v oblasti se stalo nebezpečným“.

Vojenský zdroj ToI řekl, že nemocnice v oblasti není třeba evakuovat a že armáda o tom informovala palestinské zdravotníky a představitele mezinárodního společenství.

Humanitární zóny

V pondělí, po vydání příkazu k evakuaci, zasáhlo oblast Chán Júnisu několik izraelských leteckých úderů, při nichž zahynulo nejméně 70 lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy s odvoláním na údaje z Násirovy nemocnice.

Oblast je přitom součástí takzvané „humanitární zóny“ o rozloze 60 kilometrů čtverečních, kam Izrael posílá Palestince, píše AP. Podle OSN a humanitárních skupin je velká část oblasti pokryta stanovými tábory, chybí tam hygienická a zdravotnická zařízení a je tam omezený přístup k pomoci. Podle odhadů Izraele se na tomto území ukrývá asi 1,8 milionu Palestinců, což je více než polovina předválečné populace Pásma Gazy, čítající zhruba 2,3 milionu lidí.

Válka v Pásmu Gazy si podle tamního ministerstva zdravotnictví vyžádala životy již více než 39 100 Palestinců. Izrael ofenzivu spustil v odvetě za teroristický útok palestinského hnutí Hamás na Izrael, při kterém ozbrojenci pozabíjeli 1200 lidí a dalších 250 odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí.

Přibližně stovku rukojmích Hamás, který v Pásmu Gazy vládne, propustil výměnou za palestinské vězně při dosud jediném příměří na konci listopadu. Podle izraelských úřadů v Pásmu Gazy zůstává zhruba 115 rukojmích, z nichž třetina je zřejmě po smrti. Izrael jako svůj vojenský cíl deklaroval, že zlikviduje vojenské a politické schopnosti Hamásu, aby tato teroristická skupina pro židovský stát přestala představovat hrozbu.