Izrael chystá útok na sídlo Hamásu v Gaze. Opusťte budovu a přilehlé stany, vyzval

Izraelská armáda (IDF) vyzvala k evakuaci okolí jedné budovy ve městě Gaza, kterou se chystá ostřelovat, protože se v ní, nebo v její blízkosti nachází podle Izraele základna teroristického hnutí Hamás, informuje agentura AFP. Vojsko před pár hodinami také vyzvalo Palestince z tohoto města, aby se evakuovali do nově budované humanitární oblasti na jihu Pásma Gazy u města Chán Júnis.
Obyvatelé Gazy opouštějí severní část města. (5. září 2025)

První fáze nové izraelské ofenzivy, která už si vyžádala životy tisíce Palestinců, začala v Pásmu Gazy v polovině srpna s proklamovaným cílem úplně zničit Hamás a zajistit návrat všech rukojmí zadržovaných v pásmu od října 2023.

„Naléhavé varování pro obyvatele města Gazy...zvláště pak pro ty, která se nacházejí v blízkosti budovy Al-Rujá nebo v přilehlých stanech,“ uvedl přes sociální sítě mluvčí izraelské armády Avichaj Adraee. „(Izraelské ozbrojené) síly zaútočí v brzké době na tuto budovu kvůli teroristické základně Hamásu, která se nachází uvnitř ní, nebo v její blízkosti,“ uvedl dále.

Adraee už dříve vyzval opět prostřednictvím sociálních sítí k neprodlené evakuaci všech Palestinců z města Gaza na jih palestinského území, kde se chystá izraelská armáda zřídit „humanitární oblast“. V ní bude podle armády polní nemocnice, vodovodní potrubí a zařízení, které zbaví mořskou vodu soli. Vojsko dále oznámilo, že Palestinci budou dostávat pravidelné dodávky potravin, stanů, léků a jiného zdravotnického materiálu, a to v koordinaci s mezinárodními organizacemi, včetně Organizace spojených národů (OSN).

Nová ofenziva s cílem dobýt celé město Gaza vyvolala silnou kritiku jak v zahraničí, kde vzbuzuje obavy ohledně ještě dalšího zhoršení již beztak rozsáhlé humanitární krize v pásmu, tak v Izraeli, kde proti rozhodnutí vlády rozšířit válku protestovaly statisíce občanů. Žádaly okamžité uzavření dohody o příměří s Hamásem, která by zajistila propuštění rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy. Někteří kritici obviňují premiéra Netanjahua, že válku v pásmu záměrně prodlužuje kvůli svému politickému přežití.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Podle posledních zveřejněných údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 64 231 Palestinců, uvedla AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

