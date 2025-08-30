Izraelská armáda ve čtvrtek nejdříve oznámila, že „přesně zasáhla vojenský cíl teroristického režimu Húsíů v oblasti Saná v Jemenu“. Povstalci údery na Saná ve čtvrtek potvrdili, neupřesnili však, co nebo kdo byl jejich cílem. V pátek pak Izrael uvedl, že cílem úderu byl náčelník generálního štábu, ministr obrany a další vysocí představitelé skupiny a že výsledek akce ověřuje. Některá jemenská média už v pátek uvedla, že při útoku zahynul premiér Rahaví.
Rahaví se stal terčem útoku spolu s dalšími ministry během rutinního jednání vlády v Saná, na němž hodnotili její činnost a výkon za uplynulý rok, uvedli povstalci v sobotní tiskové zprávě. „Několik dalších kolegů bylo zraněno, někteří z nich vážně,“ dodali bez bližších podrobností.
Rahaví byl předsedou vlády húsíjských rebelů podporovaných íránským režimem od loňského srpna, ale vládě podle Reuters ve skutečnosti šéfoval jeho zástupce Muhammad Muftá. Ten byl v sobotu pověřen výkonem povinností premiéra. Rahaví byl považován spíše za loutku a nepatřil do užšího vedení povstalců, píše Reuters.
Izraelské bezpečnostní zdroje ve čtvrtek Reuters řekly, že údery mířily na několik různých lokalit, kde se shromáždilo množství vysoce postavených představitelů Húsíů, aby sledovali televizní projev svého vůdce Abdula Malika Húsího.
Íránem podporovaní Húsíové ovládají sever Jemenu a jeho pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy húsíjští povstalci pomocí dronů a střel opakovaně útočí na území Izraele. Vícekrát také zaútočili na obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i na americké vojenské lodě. Húsíové útoky označují za projev solidarity s Palestinci v Pásmu Gazy.