Húsíjský premiér zemřel při izraelském útoku na Saná, potvrdili povstalci

Autor: ,
  18:21aktualizováno  18:21
Jemenští povstalci Húsíové v sobotu potvrdili, že při čtvrtečním izraelském úderu na hlavní město Saná byl zabit předseda povstalecké vlády Ahmad Rahaví spolu s několika ministry. Informovaly o tom agentury s odvoláním na prohlášení povstalců, které zveřejnila jejich tisková agentura.
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)

Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025) | foto: AP

Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
Husíjové v jemenském Saná vyjadřují podporu Palestincům a Hizballáhu. (18....
12 fotografií

Izraelská armáda ve čtvrtek nejdříve oznámila, že „přesně zasáhla vojenský cíl teroristického režimu Húsíů v oblasti Saná v Jemenu“. Povstalci údery na Saná ve čtvrtek potvrdili, neupřesnili však, co nebo kdo byl jejich cílem. V pátek pak Izrael uvedl, že cílem úderu byl náčelník generálního štábu, ministr obrany a další vysocí představitelé skupiny a že výsledek akce ověřuje. Některá jemenská média už v pátek uvedla, že při útoku zahynul premiér Rahaví.

Rahaví se stal terčem útoku spolu s dalšími ministry během rutinního jednání vlády v Saná, na němž hodnotili její činnost a výkon za uplynulý rok, uvedli povstalci v sobotní tiskové zprávě. „Několik dalších kolegů bylo zraněno, někteří z nich vážně,“ dodali bez bližších podrobností.

Rahaví byl předsedou vlády húsíjských rebelů podporovaných íránským režimem od loňského srpna, ale vládě podle Reuters ve skutečnosti šéfoval jeho zástupce Muhammad Muftá. Ten byl v sobotu pověřen výkonem povinností premiéra. Rahaví byl považován spíše za loutku a nepatřil do užšího vedení povstalců, píše Reuters.

Izraelské bezpečnostní zdroje ve čtvrtek Reuters řekly, že údery mířily na několik různých lokalit, kde se shromáždilo množství vysoce postavených představitelů Húsíů, aby sledovali televizní projev svého vůdce Abdula Malika Húsího.

Íránem podporovaní Húsíové ovládají sever Jemenu a jeho pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy húsíjští povstalci pomocí dronů a střel opakovaně útočí na území Izraele. Vícekrát také zaútočili na obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i na americké vojenské lodě. Húsíové útoky označují za projev solidarity s Palestinci v Pásmu Gazy.

Vstoupit do diskuse

100 DNŮ PRO ASII

100 DNŮ PRO ASII: Souboj pěti říší o klíčová území. Rozhodovalo se i o budoucnosti Číny a Japonska

Premium

Silná bouřka uvolnila kameny vyšehradské skály, kontrolují ji specialisté

Nevyužívané silnice se v Litvě mění v obranné linie. Dračí zuby zpomalí nepřítele

Peklo se vrací. Izrael změnil obávaný žalář v trosky, Írán tam znovu žene vězně

Úhel pohledu

Nehláškuješ, nejsi náš. Znalost ikonických příběhů a popkultury nás drží při sobě

Ryanair bude uznávat palubní vstupenky jen v digitální formě. Ušetří 300 tun papíru ročně

Estonské nadšení smetlo utrápené Čechy. Reprezentanti se na ME z krize nedostali

Rusko musí platit reparace, pokud bude chtít zpět svůj majetek, řekla Kallasová

Policie vyšetřuje smrt na pražské vyhlídce Dobeška, na tělo narazili lezci

Názor

Velká hra o západní záruky Ukrajině. Kyjevu mohou zbýt jen samá špatná řešení

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Rusko znovu útočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti zemřel člověk

Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.