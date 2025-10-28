Příměří se hroutí. Netanjahu přikázal okamžitě zahájit „intenzivní“ útoky v Gaze

Izraelské jednotky v oblasti Rafahu na jihu Pásma Gazy se v úterý dříve odpoledne dostaly pod palbu, napsal server The Times of Israel s tím, že izraelská armáda odpověděla dělostřelbou. Armáda tento incident označila za porušení příměří ze strany Hamásu.
Příměří v pásmu vstoupilo v platnost 10. října. V neděli 19. října při útoku protitankovou střelou na jihu pásma zahynuli dva izraelští vojáci, na což izraelská armáda v odvetě odpověděla leteckými údery, při nichž zahynuli tři desítky Palestinců.
Za „zjevné porušení“ dohody o příměří v úterý dříve označil Netanjahu také pondělní předání pozůstatků rukojmího. Ty podle Izraele patřily rukojmímu Ofiru Carfatimu, kterého skoro před dvěma roky v Pásmu Gazy exhumovala izraelská armáda. Netanjahu v reakci na toto zjištění svolal bezpečnostní kabinet.