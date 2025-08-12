„Hladomor se rozvíjí před našimi zraky. Je nutné okamžitě přijmout naléhavá opatření, aby se zastavilo a zvrátilo hladovění,“ stojí v prohlášení zveřejněném Británií.
Kromě zmíněných signatářů se k prohlášení připojili ministři zahraničí Belgie, Kypru, Dánska, Estonska, Finska, Řecka, Islandu, Irska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Norska, Portugalska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska a také eurokomisařka pro Středomoří Dubravka Šuicaová a eurokomisařka pro rovnost, připravenost a řešení krizí Hadja Lahbibová.
„Vyzýváme izraelskou vládu, aby povolila všechny dodávky pomoci mezinárodních nevládních organizací (NGO) a umožnila nezbytným humanitárním organizacím vykonávat jejich činnost... Všechny hraniční přechody a trasy musí být využity k tomu, aby do Gazy mohla proudit pomoc, včetně potravin, výživových doplňků, přístřešků, paliva, čisté vody, léků a zdravotnického vybavení,“ píše se v prohlášení.