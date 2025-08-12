Krize v Gaze je mimo představy, píše dvacítka západních zemí Izraeli. Češi chybí

Humanitární krize v Pásmu Gazy dosáhla nepředstavitelných rozměrů a rozvíjí se tam hladomor, uvedli v prohlášení ministři zahraničí 24 zemí včetně Británie, Kanady, Austrálie, Japonska, Francie či Slovenska. Česká republika ani Německo jej nepodepsaly. K prohlášení se připojila šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová a dvě eurokomisařky. Skupina vyzvala Izrael, aby do palestinské enklávy umožnil neomezené dodávky humanitární pomoci.
„Hladomor se rozvíjí před našimi zraky. Je nutné okamžitě přijmout naléhavá opatření, aby se zastavilo a zvrátilo hladovění,“ stojí v prohlášení zveřejněném Británií.

Kromě zmíněných signatářů se k prohlášení připojili ministři zahraničí Belgie, Kypru, Dánska, Estonska, Finska, Řecka, Islandu, Irska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Norska, Portugalska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska a také eurokomisařka pro Středomoří Dubravka Šuicaová a eurokomisařka pro rovnost, připravenost a řešení krizí Hadja Lahbibová.

„Vyzýváme izraelskou vládu, aby povolila všechny dodávky pomoci mezinárodních nevládních organizací (NGO) a umožnila nezbytným humanitárním organizacím vykonávat jejich činnost... Všechny hraniční přechody a trasy musí být využity k tomu, aby do Gazy mohla proudit pomoc, včetně potravin, výživových doplňků, přístřešků, paliva, čisté vody, léků a zdravotnického vybavení,“ píše se v prohlášení.

