Izraelská armáda zahájila pozemní operace v jižní části Pásma Gazy

Izrael minulý týden po dvou měsících příměří obnovil bombardování Pásma Gazy a pozemní operace proti Hamásu, jejichž cílem je podle Izraele zvýšit tlak na palestinské teroristické hnutí, aby propustilo zbývající rukojmí. Podle úřadů spravovaných Hamásem od té doby zahynulo nejméně 921 Palestinců.

Izraelští vojáci v sobotu pronikli do Džaíny, čtvrti města Rafáh, aby zde rozšířili nárazníkovou zóny podél hranic Pásma Gazy, uvedl server The Times of Israel. Armáda kromě toho provedla desítky vzdušných úderů.

Válka v Gaze začala 7. října 2023 útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a 251 lidí unesli. Téměř šest desítek z unesených stále zadržují, přes polovina z nich je už mrtvá. Válka si vyžádala také životy více než 50 000 Palestinců, většinou rovněž civilistů.