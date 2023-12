Izrael hlásí složité boje v osídlených oblastech Gazy, ztratil už 152 vojáků

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle mluvčího izraelské armády Daniela Hagariho se vojákům daří pronikat do stále dalších bašt Hamásu. „Pozemní síly od začátku války zničily nebo zabavily přibližně třicet tisíc výbušných zařízení, včetně protitankových střel a raket,“ konstatoval.

Hagari počítá s tím, že Izrael v příštích dnech dále navýší kapacitu divize bojující u Chán Júnisu. K časově náročnému ničení tunelů Hamásu je podle něho potřeba i řada techniků.

Izrael v neděli uvedl, že v tvrdých bojích v Pásmu Gazy zemřelo dalších osm jeho vojáků. Počet vojáků zabitých při pozemní ofenzivě proti Hamásu, která začala 20. října, tak stoupl na 152, napsal izraelský deník The Times of Israel.

V sobotu izraelská armáda informovala o pěti zabitých vojácích, za víkend je jich tak už 13. Čtyři z nyní zabitých pocházeli ze 7. obrněné brigády a bylo jim kolem dvaceti let. Zahynuli na jihu Pásma Gazy. Při bojích v jeho střední části zahynuli dva vojáci ze záložní pěchotní jednotky a dva parašutisté v záloze.

Izraelská ofenziva je odvetou za útok Hamásu ze 7. října, při němž islamisté povraždili v Izraeli na 1 200 lidí a na 240 dalších unesli do Gazy. Izrael nejprve začal bombardovat Pásmo Gazy a koncem října pak zahájil pozemní operaci.

Izraelské vojenské údery v Pásmu Gazy si od 7. října mezi Palestinci vyžádaly už přes 20 tisíc mrtvých a více než 53 tisíc zraněných, tvrdí úřady v Gaze kontrolované Hamásem. Izrael civilní oběti přičítá tomu, že ozbrojenci Hamásu využívají hustě obydlené čtvrtě.

Biden apeluje na ochranu civilistů

Americký prezident Joe Biden o situaci v Gaze v sobotu večer hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Ten dal během rozhovoru najevo, že Izrael bude pokračovat v boji, dokud nedosáhne všech svých cílů. Biden zase podle Bílého domu zdůraznil zásadní význam ochrany civilistů.

Oba politici podle agentury Reuters hovořili také o „cílech a fázích“ izraelské vojenské operace a důležitosti zajistit propuštění všech zbývajících rukojmích.

Netanjahu podle svého úřadu v rozhovoru rovněž ocenil postoj USA v Radě bezpečnosti OSN. Podle The Times of Israel tím odkazoval na to, že Washington zabránil závazné výzvě OSN k příměří v Pásmu Gazy.

Rada bezpečnosti OSN v pátek po několika odkladech schválila rezoluci ke konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, která vyzývá k větší humanitární pomoci Pásmu Gazy. Neobsahuje ale výzvu k příměří či dočasnému zastavení bojů.

USA jsou klíčovým spojencem Izraele a pokračují v jeho podpoře. Vyjadřují nicméně obavy kvůli rostoucímu počtu obětí a humanitární krizi v Pásmu Gazy.