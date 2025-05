Izrael rozšíří ofenzivu v Pásmu Gazy. Počká s ní, dokud neodjede Trump

List The Times of Israel napsal, že hlasování bylo jednomyslné a že plán počítá s tím, že armáda ofenzivu vystupňuje až po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v regionu, která je plánována na příští týden. Do té doby chce Izrael využít čas k dosažení dohody s Hamásem o příměří a o rukojmích.

Nový konflikt mezi Izrael a Hamásem vyvolal útok teroristického hnutí na jih židovského státu v říjnu 2023. Hamás tehdy se svými spojenci zabil 1200 lidí a dalších 251 unesl jako rukojmí. Izraelská armáda v reakci na to vpadla do Gazy, kde podle tamních úřadů ovládaných Hamásem zahynulo přes 52 000 Palestinců.

Dočasné příměří letos v březnu ztroskotalo a izraelská armáda obnovila své tažení. O obnovení příměří obě strany konfliktu opakovaně jednají prostřednictvím Spojených států, Egypta a Kataru. Izraelští představitelé opakovaně varovali, že pokud nebude brzy dosaženo dohody o propuštění zbývajících 59 rukojmích, zahájí armáda rozsáhlou ofenzivu zaměřenou na porážku Hamásu.