Voják i taxikář. Izrael identifikoval těla tří rukojmích, otevře přechod Rafáh

Hamás v úterý identitu předaných mrtvých nesdělil. Totožnost čtvrtého těla proto ústav stále prověřuje, izraelská média přitom vyjádřila podezření, že by nemuselo patřit rukojmímu.
Identifikovanými mrtvými jsou 35letý Uriel Baruch, kterého zabili palestinští ozbrojenci na hudebním festivalu Nova při teroristickém útoku Hamásu a jeho spojenců 7. října 2023 a jeho tělo odvlekli do Pásma Gazy.
Dalším je 19letý voják Tamir Nimrodi, který byl při útoku unesen z vojenské základny u severní hranice s Pásmem Gazy, jeho smrt nicméně armáda až dosud nepotvrdila. Rodina v prohlášení uvedla, že jej Hamás v zajetí „zavraždil“. Fórum rodin rukojmích však krátce nato vydalo prohlášení, podle něhož Nimrodi zemřel při izraelském bombardování Pásma Gazy.
Třetí tělo patří 53letému řidičovi taxi Ejtanu Levyovi, kterého rodina přes 40 dní po útoku pohřešovala, než ho označila za rukojmího. V prosinci 2023 izraelská armáda jeho rodinu informovala, že byl zavražděn už 7. října a jeho tělo odvlekli do Gazy.
Izraelská armáda v úterý večer převzala pozůstatky od Červeného kříže, který předtím převzal rakve od Hamásu ve městě Gaza. Stalo se tak v rámci dohody, podle které by Hamás měl předat všechny mrtvé rukojmí, což ale zatím neučinil.
Podle dvou zdrojů serveru The Times of Israel se Hamás chystá předat těla dalších čtyř mrtvých rukojmích během středy.
Izraelská vláda také podle místních médií, která se odvolávají na své nejmenované zdroje, rozhodla umožnit provoz na přechodu Rafáh. Podle médií by mohl začít fungovat již ve středu. Krok izraelské vlády reaguje právě na to, že Hamás v úterý předal pozůstatky, o kterých tvrdí, že patří čtyřem rukojmím. V minulosti byl přechod klíčovou infrastrukturou pro přepravu humanitární pomoci do Pásma Gazy.
Předání rukojmích se děje na základě dojednaného příměří vycházejícího z 20bodového mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hamás v rámci dohody v pondělí předal 20 žijících rukojmích a čtyři těla. V úterý následovalo předání dalších čtyř těl. Mrtvých rukojmích bylo podle informací médií celkem 28.
To, že Hamás nepředal všechna těla mrtvých rukojmích, vzbudilo kritiku části izraelské veřejnosti. První fáze plánu počítá také se zastavením bojů, navýšením objemu humanitární pomoci pro Pásmo Gazy, částečným stažením izraelských vojáků a propuštěním zhruba 2000 palestinských vězňů.