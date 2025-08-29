Izraelci nalezli těla dvou rukojmí. Hamás vyhrožuje, že další zabije

Armáda uvedla, že uskutečnila záchrannou misi na základě zpravodajských informací od vojenské rozvědky, tajné služby Šin Bet a fóra rodin rukojmích. Spolu s tělem Weisse vyzvedla pozůstatky dalšího rukojmího, na jejichž identifikaci nyní pracuje forenzní institut.
Tehdy 56letý Weiss byl zabit 7. října 2023, když jako člen záchranného týmu bránil kibuc Beeri před útokem palestinských ozbrojenců. Jeho žena Širi a dcera Noga útok přežily, byly uneseny a později propuštěny výměnou za palestinské vězně v rámci týdenního příměří na konci listopadu téhož roku.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjádřil soustrast Weissově rodině a pochválil bezpečnostní složky za jejich „odhodlání a odvahu“. Zopakoval, že Izrael „nepoleví, dokud se nevrátí všichni rukojmí - živí i mrtví.“ Soustrast pozůstalým vyjádřili také prezident Jicchak Herzog a ministr obrany Jisrael Kac.
„Poté, co byl Ilan se svou ženou Širi a dcerou Nogou brutálně unesen, bylo jeho tělo po 692 dnech nalezeno při společné operaci armády a Šin Bet. Je to okamžik hlubokého zármutku, ale také se vše uzavírá,“ citoval Herzoga server Times of Israel „Ilan prokázal odvahu a ušlechtilého ducha, když v onen temný den bojoval proti teroristům. Svou smrtí dal jiným život,“ dodala hlava státu.
Ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců 7. října 2023 pozabíjeli v obcích na jihu Izraele, na vojenských základnách a na hudebním festivalu na 1200 lidí a dalších 251 unesli do Pásma Gazy jako rukojmí, někteří z nich jako Weiss už v té době nežili.
Většina rukojmích byla propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích v listopadu 2023 a v lednu a únoru letošního roku, několik málo se armádě podařilo osvobodit za cenu vysokých ztrát mezi palestinským obyvatelstvem. Izraelská ofenziva v Gaze si od října 2023 podle dnešních údajů úřadů ovládaných Hamásem vyžádala životy více než 63 000 Palestinců.
Hamás vyhrožuje zabitím rukojmí
Izraelská armáda oznámila, že zahájila předběžné operace a počáteční fáze útoku na město Gaza. Jedním z cílů ofenzivy, ohlášené již na začátku srpna, je podle tvrzení izraelské vlády vedle zničení Hamásu také záchrana zbývajících rukojmích. S tím však nesouhlasí jejich rodiny i velká část izraelské veřejnosti, podle nichž postup armády do nitra palestinského území naopak ohrožuje životy rukojmích, kteří jsou stále naživu.
Hamás už dříve prohlásil, že pokud se armáda přiblíží do míst, kde jsou rukojmí zadržováni, zabije je. V prohlášení uvedl, že se bude o rukojmí starat nejlepším možným způsobem. „Rukojmí budou s našimi bojovníky v oblastech bojů a střetů a budou vystaveni stejným rizikům a totožným životním podmínkám,“ uvedl podle agentury AFP Hamás. Podle něj bude hnutí zveřejňovat „jméno, fotografie a důkaz o úmrtí“ každého rukojmího zabitého izraelskou armádou.
V Izraeli v posledních týdnech sílí demonstrace, jejichž účastníci viní vládu z nedostatečné snahy o propuštění rukojmích prostřednictvím dohody o příměří s Hamásem a tvrdí, že vláda masivním bombardováním a dalším obsazováním Pásma Gazy záměrně oddaluje konec války. V úterý se v Izraeli konal den protestů, lidé blokovali dálnice a pořádali shromáždění za dohodu o příměří, v Tel Avivu se sešlo na 350 000 lidí. Další velké demonstrace plánují příbuzní unesených na příští středu, mimo jiné před Netanjahuovou rezidencí v Jeruzalémě.