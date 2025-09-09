Izraelská armáda zaútočila na vedení Hamásu přímo v katarském Dauhá

  15:39aktualizováno  15:44
Izraelská armáda v úterý oznámila, že zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. Agentura AP a další média informují o tom, Izrael úder provedl v katarské metropoli Dauhá. Televizní stanice Al Džazíra uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy.
Po několika explozích v katarském Dauhá se nad městem vznáší dým. (9. září 2025)

Po několika explozích v katarském Dauhá se nad městem vznáší dým. (9. září 2025) | foto: Ibraheem Abu MustafaReuters

Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.

