Izraelská armáda zaútočila na vedení Hamásu přímo v katarském Dauhá

Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
9. září 2025 15:39, aktualizováno 15:44
Izraelská armáda v úterý oznámila, že zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. Agentura AP a další média informují o tom, Izrael úder provedl v katarské metropoli Dauhá. Televizní stanice Al Džazíra uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy.