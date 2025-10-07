Řada akcí se uskutečnila už brzy ráno, v 6:29 místního času, tedy v momentě, kdy začal útok Hamásu na jižní Izrael. Při úderu zahynulo na 1 200 lidí a dalších 251 ozbrojenci odvekli na palestinské území.
Přes 360 lidí teroristé z Hamásu zabili na hudebním festivalu Nova, který se konal nedaleko Pásma Gazy. Na místě festivalu se v úterý shromáždili lidé, kteří měli s sebou svíčky, vzpomínali na zabité a drželi minuti ticha.
Na akci přišla i Orit Baronová, jejíž dcera zemřela při útoku. „Jsem tady, abych byla s ní, protože tady byla naposledy naživu,“ řekla žena.
Ráno se také uskutečnila v okolí Pásma Gazy cyklistická akce s názvem Jízda, aby se všichni vrátili, které se zúčastnily na tři tisíce lidí.
Účastníci si připomínali útok a vyzývali k propuštění rukojmích, které Hamás stále drží v Pásmu Gazy. Těch je oficiálně 48, z nichž jen menšina podle úřadů stále žije. „Stát Izrael, který pečoval o život, se musí vrátit ke svým hodnotám. Dost bylo války, dost bylo truchlení, vraťte je domů,“ uvedl podle portálu Ynet News organizátor akce Haim Jellin.
Izraelci vkládají naděje do Trumpova plánu
Několik stovek lidí pak dopoledne demonstrovalo u domů ministrů a vládních představitelů. I oni vyzývali vládu, aby více usilovala o návrat rukojmích, a kritizovali podle nich malé nasazení kabinetu v této věci.
Někteří z účastníků vyjadřovali naději, že se podaří dojednat propuštění rukojmích podle plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Naštěstí máme prezidenta Trumpa, který navzdory své labilitě vyvíjí tlak na obě strany – Hamás i Bibiho (izraelského premiéra Benjamina Netanjahua),“ cituje deník Haarec Boaze Zalmanoviče, který v úterý demonstroval v Haifě před domem jednoho vládního poslance.
Útok Hamásu vyvolal rozsáhlou izraelskou vojenskou odvetu. Za dva roky bojů zemřelo podle místních úřadů přes 67 tisíc Palestinců. Podle mezinárodních organizací je část obyvatelstva na pokraji hladomoru.
Velmi rozsáhlé jsou i škody na majetku. Podle odhadů OSN na základě satelitních snímků bylo k letošnímu červenci v Pásmu Gazy zničeno či poškozeno na 193 tisíc budov.