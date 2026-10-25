Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Západní břeh pod pásy buldozerů. Izrael před volbami spustil vojenskou operaci

Autor:
  10:35
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Izraelská armáda zahájila rozsáhlou vojenskou operaci na okupovaném Západním břehu Jordánu. Reaguje tak na incident, při němž palestinští střelci u kontrolního stanoviště poblíž Hebronu usmrtili dva izraelské vojáky. Premiér Benjamin Netanjahu bezprostředně poté nařídil kompletní uzamčení oblasti a nasazení těžké techniky.

Podle zpráv zahraničních médií a místních svědectví provázejí operaci nucené evakuace obyvatel a demolice budov. Hlavním ohniskem armádní odvety se stalo dvousettisícové město Hebron a přilehlá obec Halhúl. Izraelské síly obě sídla neprodyšně uzavřely a zablokovaly hlavní přístupové trasy.

Izraelští vojáci blokují silnici během vojenské operace v Hebronu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. (25. října 2026)
Izraelští vojáci blokují silnici během vojenské operace v Hebronu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. (25. října 2026)
Izraelští vojáci blokují silnici během vojenské operace v Hebronu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. (25. října 2026)
Izraelští vojáci blokují silnici během vojenské operace v Hebronu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. (25. října 2026)
9 fotografií

Podle informací americké stanice CNN a britské BBC vjely do městských čtvrtí armádní buldozery, které začaly srovnávat se zemí obytné domy i komerční objekty. Místní úřady hlásí, že své domovy musely narychlo opustit stovky palestinských rodin.

Netanjahu v oficiálním prohlášení potvrdil, že bezpečnostní složky zahájily masové zatýkání. Vojáci podle něj postupují „dům od domu“ v oblastech, odkud útočníci pocházeli. Premiér zároveň avizoval, že armáda na Západním břehu uplatní stejně nekompromisní taktiku plošných evakuací, jakou na začátku roku 2025 praktikovala v uprchlických táborech v Džanínu a Tulkarmu.

Předvolební kalkul?

Zahraniční analytici upozorňují, že prudká eskalace přichází v kritickém politickém momentu. V Izraeli se totiž za několik dnů konají parlamentní volby. Benjamin Netanjahu, který usiluje o obhajobu premiérského křesla, čelí silnému tlaku opozice i veřejnosti.

Vidíte v operaci účelovou akci Benjamina Netanjahua?

celkem hlasů: 227

Kritici z řad lidskoprávních organizací naznačují, že tvrdý a vysoce medializovaný zásah na Západním břehu může sloužit jako součást předvolební kampaně, jejímž cílem je demonstrovat voličům neústupnou bezpečnostní linii současné vlády. Situace na místě zůstává napjatá a humanitární organizace varují před dalším vyhrocením konfliktu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×