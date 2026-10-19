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Zlomené obratle, hrozba amputace prstu. Izrael vyšetřuje útok osadníků na fotografku

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  10:15
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Americká fotožurnalistka Heidi Levineová z deníku The Washington Post ve státní...

Americká fotožurnalistka Heidi Levineová z deníku The Washington Post ve státní nemocnici v Ramalláhu na Západním břehu Jordánu (16. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Americká fotožurnalistka Heidi Levineová z deníku The Washington Post ve státní...
Americká fotožurnalistka Heidi Levineová na Západním břehu předtím, než byla...
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Údajné záběry napadení americké fotožurnalistky Heidi Levineové na Západním...
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Izraelská policie zadržela osm podezřelých v rámci vyšetřování víkendových násilností na okupovaném Západním břehu, mezi nimiž byly i útoky na americkou fotoreportérku a evropské diplomaty. Agentura Reuters podotýká, že stíhání izraelských osadníků je vzácné. Policie podezřelé neidentifikovala ani nesdělila, z čeho je viní.

Vyšetřování podle ní pokračuje. Izraelská média uvedla, že všichni zadržení jsou Izraelci a na vyšetřování se podílí i tajná služba Šin Bet.

Maskovaní izraelští osadníci v pátek na Západním břehu, který Izrael okupuje od roku 1967, napadli americkou fotoreportérku listu The Washington Post Heidi Levineovou, která dokumentovala palestinskou sklizeň oliv. Při útoku téměř přišla o prst, má také zlomené žebro a několik obratlů.

Na spravedlivý trest chce podle rodiny dohlédnout i vlastník média a miliardář Jeff Bezos.

V sobotu maskovaní osadníci v jiné části Západního břehu napadli evropské diplomaty a francouzského starostu.

Víkendové násilí odsoudily Spojené státy, které jsou nejbližším spojencem Izraele, a také Francie, Belgie a Polsko, jejichž diplomaté byli v sobotu napadeni.

Ministr zahraničí Gideon Saar a izraelská armáda z útoku na diplomaty obvinili izraelské výtržníky. Premiér Benjamin Netanjahu, jehož koalice podle předpovědí ve volbách 27. října přijde o většinu, se vyjadřuje zdrženlivěji. Podle něj diplomaté „bez předchozí koordinace“ s izraelskou armádou vstoupili „do citlivé oblasti s historií střetů“. Okolnosti útoku na Levineovou jsou podle Netanjahua nejasné.

Počet útoků osadníků na Palestince podle izraelské lidskoprávní organizace Ješ Din prudce roste, od 27. září, tedy zhruba od začátku každoroční sklizně oliv, jich bylo nejméně 170. Terčem se stávají i novináři, izraelští aktivisté a zahraniční pozorovatelé.

Na Západním břehu, který Izrael téměř 60 let okupuje, žijí přibližně tři miliony Palestinců a více než půl milionu izraelských osadníků. Izraelské osady na tomto území jsou podle mezinárodního práva nelegální.

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