Izrael překonal hranici 400 tisíc nakažených těsně před plošnou uzávěrou, v zemi probíhá očkování už týden

Jeruzalém Počet nakažených koronavirem v Izraeli od počátku pandemie v neděli překonal hranici 400 000, za posledních 24 hodin se v blízkovýchodním státě, který v neděli odpoledne zamíří do třetí plošné uzávěry, nakazilo dalších 2636 lidí. V zemi se zároveň už týden proti covidu-19 očkuje, vakcínu dostalo dosud více než 230 000 lidí, informovaly tiskové agentury.

Nová opatření začnou v Izraeli platit v 17:00 místního času (16:00 SEČ) a potrvají nejméně dva týdny. Očekává se však, že je kabinet premiéra Benjamina Netanjahua prodlouží o dalších několik týdnů, píše agentura DPA.

Izrael také zpřísnil podmínky pro vstup do země, a to v souvislosti s šířením nového, nakažlivějšího kmene koronaviru. Podle tamního ministerstva zdravotnictví se mutace objevená v Anglii prokázala i u některých izraelských pacientů.



Izrael minulý týden začal s vakcinací obyvatel, podle šéfa zdravotnického resortu Juliho Edelsteina první dávku dvoufázové vakcíny obdrželo už přes 280 000 zdravotníků a Izraelců starších 60 let. Očekává se, že očkování širší populace začne už v lednu.

V devítimilionovém Izraeli nyní dostává vakcínu denně okolo 70.000 lidí, do příštího víkendu by to mělo být až 150 000 za den. Pomoci tomu mají i nepřetržitě otevřená očkovací centra. Celkem se v zemi od počátku epidemie nakazilo 400 099 lidí, z čehož jich 3222 zemřelo.

Ve chvíli, kdy budou očkováni příslušníci rizikových skupin, by se země mohla dostat z koronavirové krize do 30 dní, oznámil v sobotu večer Netanjahu. Pokud by se Izraeli opravdu podařilo epidemii překonat do března, premiér by mohl získat hlasy voličů v nadcházejících parlamentních volbách. Netanjahu, který čelí i obvinění z korupce, bojuje totiž o politické přežití a v minulosti byl kritizován za svůj přístup k boji s koronavirem, píše agentura Reuters.