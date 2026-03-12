Írán už není takový, jaký býval. Rozdrtíme ho i s Hizballáhem, řekl Netanjahu

Netanjahu to podle agentur AFP a Reuters uvedl ve čtvrtek během své první tiskové konference od vypuknutí války proti Íránu, kterou zahájily Spojené státy a Izrael 28. února.
„Prožíváme historické dny pro stát Izrael,“ prohlásil Netanjahu. „Drtíme teroristický režim v Íránu. Útočíme a porážíme jeho spojence Hizballáh v Libanonu. Hizballáh cítí naši sílu a pocítí ji ještě více,“ varoval.
Uvedl, že cílem izraelsko-americké války proti Íránu je poskytnout tamním obyvatelům „prostředky ke svržení režimu“.
„Naším cílem je zabránit tomu, aby Íránci mohli nadále vyrábět jaderné zbraně, a znemožnit jim útoky balistickými raketami,“ řekl podle serveru The Times of Israel Netanjahu novinářům.
Ohledně Libanonu Netanjahu prohlásil, že varoval libanonskou vládu, aby se s militantním hnutím Hizballáh vypořádala sama, jinak to provede jeho vláda. „Pokud to neudělají oni, uděláme to my. Jak? Na místě či jinak, nebudu zacházet do detailů, ale Hizballáh zaplatí vysokou cenu a pro libanonskou vládu by bylo lepší, kdyby se o to postarala,“ řekl Netanjahu.
Během vystoupení izraelského premiéra pokračovala izraelská armáda v ostřelování jižních předměstí Bejrútu. Podle libanonského deníku L’Orient-Le Jour ve čtvrtek večer izraelská armáda v oblasti Sajdá zabila devět lidí, včetně pěti dětí.
Izraelská armáda ve stejný den také oznámila, že zahájila rozsáhlou vlnu úderů na íránské hlavní město Teherán, píše stanice Al-Džazíra.
Na tiskové konferenci si izraelský premiér pochvaloval vřelé vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a dodal, že během války pracuje na nových regionálních partnerstvích.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno 28. února, pokračuje tak třináctým dnem. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.
Hnutí Hizballáh minulé pondělí vzdušnými údery zaútočilo na sever Izraele poté, co vyjádřilo solidaritu s režimem v Teheránu. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila.
Na Izrael balistickými střelami útočí také Írán. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území.