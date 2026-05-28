Izrael přerušuje po obvinění ze sexuálního násilí vztahy s šéfem OSN

  18:57aktualizováno  19:02
Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon oznámil, že přerušuje styky s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Odůvodnil to dosud nezveřejněným zapsáním Izraele na seznam zemí a ozbrojených organizací, které se v době války dopustily sexuálního násilí. Premiér Netanjahu rozkázal armádě, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad 70 procenty Pásma Gazy.
Generální tajemník OSN Antonio Guterres promlouvá k Radě bezpečnosti OSN během mimořádného zasedání v sídle OSN. (14. dubna 2024) | foto: AP

Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon. (28. dubna 2026)
„S tímto generálním tajemníkem jsme skončili,“ uvedl Danon na síti X. Izraelská mise upřesnila, že to znamená zmrazení jejích vztahů s kanceláří generálního tajemníka OSN do konce Guterresova funkčního období, tedy do 31. prosince letošního roku.

„Viděli jsme ty komentáře. Z naší strany zůstávají dveře generálního tajemníka otevřené,“ reagoval Guterresův mluvčí Stéphane Dujarric.

Velvyslanec se odkazoval na zprávu generálního tajemníka o sexuálním násilí v souvislosti s konflikty, která ještě nebyla zveřejněna. V srpnu loňského roku výroční zpráva varovala, že Izrael by mohl být zařazen na seznam stran podezřelých ze sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech nebo za něj odpovědných. Na seznamu figuruje například teroristické hnutí Hamás kvůli obviněním ze sexuálního násilí při útoku ze 7. října 2023 a vůči rukojmím.

OSN v loňské zprávě hovořila o věrohodných informacích týkajících se sexuálního násilí páchaného izraelskými bezpečnostními silami na palestinských vězních ve věznicích a jiných zadržovacích zařízeních. Poukázala také na to, že inspektorům OSN byl odepřen přístup. Podle Danona Izrael zástupce OSN pozval, aby do země přijeli a tato obvinění prověřili, oni se však rozhodli tak neučinit.

Danon obvinil generálního tajemníka, že staví Hamás a Izrael na stejnou úroveň. Podle izraelského ministerstva zahraničí je rozhodnutí „hanebné a absurdní“. OSN označilo za „zpolitizovanou a zkorumpovanou instituci, která se zřekla svých základních principů a jejímž prvořadým posláním je systematické útočení na Izrael“.

Vztahy mezi OSN a Izraelem jsou podle AFP dlouhodobě napjaté. Izraelské úřady zejména vyčítají generálnímu tajemníkovi a dalším představitelům OSN, že ostře kritizovali izraelské odvetné akce v Pásmu Gazy. Zaměstnance agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) obvinil Izrael z účasti na útoku Hamásu ze 7. října, kterým začala válka v Pásmu Gazy. Guterresovi v roce 2024 zakázala izraelská diplomacie vstup do země.

Ovládněme větší území Gazy, rozkázal Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozkázal armádě, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad 70 procenty Pásma Gazy. Podle agentury AFP to prohlásil ve videu vysílaném v jedné z místních televizí. Izrael momentálně podle Netanjahua ovládá 60 procent tohoto palestinského území. To je více, než předpokládala dohoda o příměří z loňského října.

V Pásmu Gazy od 10. října platí mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem klid zbraní, z jeho porušování se však obě strany pravidelně obviňují. V posledních týdnech vzrostl počet i intenzita vpádů ozbrojených skupin, které podporuje Izrael a které usilují o svržení vlády hnutí Hamás. Z oblastí kontrolovaných izraelskou armádou se snaží pronikat na území spravovaná Hamásem.

„Nyní ovládáme 60 procent území v Pásmu Gazy. Víte, byli jsme na 50 procentech, dostali jsme se na 60. Můj rozkaz však zní dostat se na 70 procent,“ řekl Netanjahu na konferenci v jedné z osad na okupovaném Západním břehu. „Začněme tím. Obklíčili jsme je ze všech stran. O zbytek se postaráme později,“ dodal izraelský premiér poté, co diváci v davu volali po ovládnutí celého území.

Podle loňské dohody měla v její první fázi izraelské armádě zůstat kontrola nad 53 procenty pásma, po dalším stažení nad 40 procenty a poté nad 15 procenty.

