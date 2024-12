Selže-li příměří s Hizballáhem, zaútočí Izrael také uvnitř v Libanonu

Kac při své dnešní návštěvě severní fronty řekl, že v případě ukončení příměří by byl podle Izraele libanonský stát zodpovědný za to, že nedokázal odzbrojit bojovníky Hizballáhu. „Pokud se vrátíme do války, budeme jednat rázně, půjdeme hlouběji a to nejdůležitější, co musí vědět: už nebude platit výjimka pro stát Libanon,“ řekl Kac. „Pokud jsme až dosud rozlišovali mezi libanonským státem a Hizballáhem... tak napříště tomu tak už nebude,“ upozornil.

Ministr vyzval libanonskou vládu, aby zmocnila armádu k naplnění její úlohy dle smluveného příměří, tedy udržení Hizballáhu severně od řeky Lítání a rozložení jeho infrastruktury. „Pokud to neudělají a celá dohoda se zhroutí, pak bude realita velmi jasná,“ dodal Kac.

Dohodu o klidu zbraní na území Libanonu uzavřely izraelská a libanonská vláda za zprostředkování USA a Francie a začala platit minulou středu. Její podmínky mimo jiné stanoví, že Izrael nebude podnikat útočné vojenské operace na území Libanonu, zatímco libanonský stát zabrání jakýmkoli ozbrojeným skupinám, včetně Hizballáhu, útočit proti Izraeli. Izraeli pak dává 60 dnů na stažení jeho sil z jižního Libanonu.

Ty nicméně i během příměří pokračují v úderech na jihu Libanonu, namířených podle Izraelců proti členům Hizballáhu, kteří klid zbraní ignorují a odmítají se stáhnout za řeku Lítání zhruba 30 kilometrů od hranic.

Hizballáh v pondělí poprvé od začátku příměří odpálil střely přes hranice proti stanovišti izraelské armády; ta odpověděla vzdušnými údery na jihu Libanonu, při nichž podle místních úřadů zahynulo nejméně 12 lidí. Kac v dnešním projevu označil pondělní útok Hizballáhu za „první otestování“ příměří a izraelské odvetné údery za „ráznou reakci“.

Netanjahu řekl, že Izrael sebemenší porušení příměří potrestá. „V současné době jsme v příměří, podotýkám, je to příměří, nikoli konec války,“ řekl premiér před dnešním zasedáním vlády ve městě Naharija nedaleko libanonských hranic. Z izraelského pohraničí se od loňského října, kdy Hizballáh začal toto území ostřelovat na podporu teroristického hnutí Hamás ve válce v Pásmu Gazy, muselo evakuovat na 60 tisíc lidí.

„Máme jasný cíl vrátit obyvatele do jejich domovů, znovu osídlit sever. Příměří prosazujeme železnou pěstí, zasahujeme proti každému jeho porušení, ať už drobnému nebo vážnému,“ řekl Netanjahu. Dodal, že Hizballáh dohodu v pondělí vážně porušil a izraelská armáda v odvetě na území Libanonu udeřila na více než 20 cílů.

Libanonští představitelé podle Reuters vyzvali USA a Francii, aby vyvinuly tlak na Izrael a přiměly jej k dodržování příměří. Dva vysoce postavené zdroje z politických kruhů agentuře sdělily, že premiér Nadžíb Míkátí a předseda parlamentu Nabíh Barrí, který má blízko k Hizballáhu a jménem Libanonu vyjednal dohodu s Izraelem, v pondělí večer hovořili s představiteli Bílého domu a Elysejského paláce.

I Míkátí podle libanonské agentury NNA řekl, že od pondělí se zintenzivnila diplomatická komunikace s cílem zastavit porušování příměří ze strany Izraele. Uvedl také, že libanonská armáda nabírá nové rekruty, aby posílila svou přítomnost na jihu země.

Monitorováním, ověřováním a pomocí s prosazování příměří je pověřena mise pod vedením USA, ta ale zatím nezačala pracovat. Míkátí se v pondělí v Bejrútu setkal s americkým generálem Jasperem Jeffersem, který bude monitorovacímu výboru předsedat. Ve středu by měl do Bejrútu podle dvou informovaných zdrojů Reuters přicestovat generál Guillaume Ponchin, francouzský zástupce ve výboru, a ve čtvrtek by měl výbor poprvé zasednout.

„Je naléhavě třeba tento mechanismus dokončit, než bude pozdě,“ poznamenal jeden ze zdrojů Reuters.