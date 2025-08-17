V Izraeli protestovaly statisíce lidí, žádají návrat rukojmích a konec bojů....

Jen v samotném Tel Avivu se podle organizátorů sešlo nejméně 220 tisíc lidí, informoval server The Times of Israel (ToI). Na tamním náměstí promítli videovzkaz Trumpovi, ve kterém ho někteří propuštění rukojmí anglicky prosili o pomoc. „Máte moc tvořit dějiny, být prezidentem, který nastolil mír a ukončil válku, utrpení...,“ řekl Jair Horn, který je jedním z účastníků.
Premiér Benjamin Netanjahu je podle některých vládních zdrojů připraven jednat o částečném příměří s Hamásem a vyjednat s ním dohodu o postupném propuštění rukojmích, pokud hnutí splní podmínky vlády. V takovém případě by se podle stejných zdrojů na základě dohody mohla vrátit domů asi polovina živých i mrtvých rukojmích.
Izrael by byl také ochoten přistoupit na 60denní příměří, píše ToI. Přesto ale v sobotu večer vydal úřad premiéra prohlášení, že Izrael usiluje pouze o takovou dohodu, která splní všechny Netanjahuovy požadavky. Teprve pak mohou být všichni rukojmí propuštěni najednou.
Po internetu se šířila videa, na kterých demonstranti blokovali některé dopravní tepny, kvůli čemuž se vytvářely dlouhé kolony. Na dálnici vedoucí do Jeruzaléma byla nasazena vodní děla, kterými policie protestující rozháněla. Několik podniků a restaurací dnes neotevřelo, divadla zrušila představení. Policie zdůraznila, že bude tvrdě postupovat proti každému, kdo poruší zákon. Většina protestů však podle ní veřejný pořádek nenarušovala, v této souvislosti pozatýkala na různých místech Izraele 38 účastníků demonstrací.
Celostátní demonstrace se konají z iniciativy rodin rukojmích jako vyjádření frustrace z 22 měsíců trvající války mezi Izraelem a Hamásem. Příbuzní se obávají, že další plánovaná ofenziva izraelské armády v Pásmu Gazy ještě více ohrozí životy rukojmích. Ze zbývajících 50 zadržovaných je jich podle odhadů naživu asi 20. Na izraelskou vládu je v této souvislosti vyvíjen tlak, aby uzavřela dohodu o ukončení války.
Nynější konflikt vyvolal útok Hamásu ze 7. října 2023 na jihu izraelského území. Zahynulo při něm na 1 200 lidí, dalších 251 ozbrojenci Hamásu odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí, zatímco izraelská ofenziva už připravila o život podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem nejméně 61 900 lidí.