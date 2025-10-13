Macron na sociální síti X napsal, že sdílí radost rodin rukojmích a izraelského lidu. Německo slibuje, že se hodlá podílet na rekonstrukci válkou zničeného Pásma Gazy. Vyslání německých vojáků by ale podle něj nebylo nejlepším řešením.
„Okamžik radosti, ale i okamžik stísněnosti, protože samozřejmě víme, že někteří se opravdu vrátí jen mrtví,“ uvedl šéf německé diplomacie k propuštění izraelských rukojmích v rozhovoru s veřejnoprávní stanicí Deutschlandfunk. „Je to velmi dojemné, protože mezi propouštěnými je i několik těch, kteří mají německé občanství,“ dodal.
Macron napsal, že propouštění rukojmích znamená, že mír v Izraeli, v Pásmu Gazy a v celém regionu se stává možnou věcí. Dodal, že Francie se bude společně s arabskými partnery podílet na každé další fázi řešení pro tuto část Blízkého východu předloženého americkým prezidentem Donaldem Trumpem. „Ale nyní dejme prostor radosti,“ uvedl francouzský prezident.
Podle britského premiéra Starmera po dnešní první fázi ukončení války na Blízkém východě je třeba v celém regionu zajistit trvalý mír a bezpečnou budoucnost. Dodal, že Británie civilistům v Pásmu Gazy poskytuje dodatečnou humanitární pomoc a bude se snažit urychlit obnovu tohoto území.
Hamás na základě dohody o příměří s Izraelem dnes ve dvou skupinách propustil 20 živých izraelských rukojmích. Výměnou za to se z izraelských věznic dostanou palestinští vězni.
Válka v Pásmu Gazy začala útokem Hamásu na Izrael 7. října 2023. Palestinští ozbrojenci zabili 1200 lidí a 251 jich unesli do Pásma Gazy, většinu z nich už dříve propustili výměnou za Palestince vězněné v Izraeli. Izrael po útoku zahájil ofenzivu do Pásma Gazy, při které zahynulo podle místních úřadů už více než 67.000 Palestinců, většinou civilistů. Velké části pásma byly zcela zničeny a na území je katastrofální humanitární situace.
Wadephul řekl, že pevně věří, že na Blízkém východě v příštích dnech a týdnech zavládne mír. „Věřím tomu, protože jsem zjistil, že obě strany pochopily, že vojensky, bojem, násilím, zabíjením, braním rukojmích svých cílů nedosáhnou,“ uvedl.
Německo se podle ministra bude podílet na dalším procesu, který by měl vést k míru, a také na obnově zničeného Pásma Gazy. Vyslání německých vojáků, kteří by dohlíželi na dodržování míru, ale Wadephul nepovažuje za dobré řešení. Vyslání členů bundeswehru do Pásma Gazy už dříve vyloučil i kancléř Friedrich Merz.