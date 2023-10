Netanjahu nechce dráždit ruskou šelmu. Lidem vadí, že na řeči Moskvy nikdo nereaguje, míní izraelská exposlankyně

Lidovky.cz: Překvapila mě vlažná reakce Moskvy na krveprolití 7. října na jihu Izraele. Čím se to dá vysvětlit? Vždyť Izrael neuvalil sankce na Rusko a nijak zvlášť Ukrajinu nepodporuje.

Moskva nepovažuje Hamás za teroristickou organizaci. A z tohoto hlediska všechno, co se tu v Izraeli odehrálo a odehrává, není pro Rusko terorismus. Izraelci to vědí. Vždyť to není poprvé, co během teroristických útoků Hamásu nebo Islámského džihádu umírají ruští občané. To se děje víc jak 20 let. Pokaždé se nám Rusko snaží vysvětlit, že to je něco jiného, jenom ne teror.